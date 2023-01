Braziliaanse oud-president Bolsonaro vraagt Amerikaans toeristenvisum aan

Jair Bolsonaro wil voorlopig nog niet weg uit de Verenigde Staten en heeft een toeristenvisum voor zes maanden aangevraagd. De Braziliaanse oud-president verblijft sinds eind december in Florida op een diplomatiek visum, dat binnenkort verloopt.

De advocaat van Bolsonaro, Felipe Alexandre, laat maandag weten dat zijn client in de VS blijft zolang zijn visumaanvraag in behandeling is. ‘Hij wil er even tussenuit, zijn hoofd leegmaken en genieten van een paar maanden vakantie in de Verenigde Staten voordat hij beslist wat zijn volgende stap zal zijn’, aldus de advocaat.

Het verzoek brengt de Amerikanen in een diplomatiek ongemakkelijke situatie, omdat in zijn thuisland onderzocht wordt of de oud-president betrokken was bij de bestorming van overheidsgebouwen in hoofdstad Brasilia op 8 januari. Bovendien brengt Bolsonaro’s opvolger Lula volgende maand een bezoek aan het land.

Technisch gesproken zou de nieuwe Braziliaanse regering om uitlevering van Bolsonaro kunnen vragen, maar dit lijkt onwaarschijnlijk omdat de oud-president zich hiermee de status van politiek martelaar aan zou kunnen meten. Lula won afgelopen oktober de presidentsverkiezingen in Brazilië met een zeer kleine marge. Supporters van Bolsonaro worden gezien als verantwoordelijken voor de rellen op 8 januari.