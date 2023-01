Eerste Wednesday-actrice uit ‘The Addams family’ overleden

Lisa Loring, die nog maar vijf jaar oud was toen ze in 1964 de rol van Wednesday op zich nam in de eerste verfilming van The Addams family, is overleden. Haar personage groeide uit tot een goth-icoon dat generaties vrouwen wereldwijd inspireerde.

Lisa Loring, een meisje uit Hawaï en Los Angeles, ging aan de haal met de rol van Wednesday Addams toen ze nog maar vijf jaar oud was. Met brio vertolkte ze de verbetenheid en vindingrijkheid die haar personage eigen zijn. Overal ter wereld zou ze vrouwen inspireren met haar houding in het leven. Ze stierf zaterdagavond aan een beroerte in het bijzijn van haar familie. ‘Ze is vredig overleden terwijl haar dochters haar hand vasthielden’, liet dochter Vanessa Foumberg weten.

Wednesday Addams’ personage is gebaseerd op de cartoons van Charles Addams die in The New Yorker verschenen. Het meisje zou pas een naam krijgen toen er een tv-serie van werd gemaakt in 1964, The Addams family.

Lorings twee vlechten, kraakwitte kraag en zwarte jurkje zouden lang het uniform van aspiring goth girls bepalen. Ook met haar dans zou ze een trend zetten, toen Jenna Ortega, die het personage vertolkt in de recente Netflix-adaptatie, haar moves kopieerde.

Loring is geboren in de Marshalleilanden en zou later met haar gezin naar Hawaï en Los Angeles verhuizen. Ze werkte kort als model voor ze beroemd werd als actrice in tv-series en later films. Na twee seizoenen van The Addams family vertolkte ze rollen in reeksen zoals The girl from U.N.C.L.E., Fantasy Island, Barnaby Jones en As the world turns. Ook de films Blood frenzy, Iced en Savage harbor kan ze op haar palmares schrijven.