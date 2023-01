WK hockey straks ook gratis te bekijken?

Na gemor over de uitzending van het WK hockey op een betaalzender laat mediaminister Benjamin Dalle onderzoeken of de lijst met gratis te bekijken evenementen aangepast moet worden.

‘Ik begrijp dat die vraag wordt gesteld, gelet op de WK-finale hockey van afgelopen weekend’, antwoordt Benjamin Dalle (CD&V) op de vraag of de zogenoemde ‘evenementenlijst’ niet gedateerd is. Op die lijst staan de belangrijkste (sport-)evenementen die Vlamingen gratis moeten kunnen bekijken. Behalve de Koning Elisabethwedstrijd gaat het om alle grote wielerwedstrijden op, maar ook de Olympische Spelen, Europese voetbalwedstrijden met Belgische clubs en kampioenschappen van voetbal en wielrennen.

De lijst werd opgesteld in 2004, in andere televisietijden, maar net zo goed in andere sporttijden. Kim Clijsters en Justine Henin beleefden hoogdagen op tennisvelden, maar het succes van de Red Lions stond nog in zijn kinderschoenen. Niemand die er in 2004 aan dacht om het WK hockey aan de lijst toe te voegen.

En dat merken supporters tot op de dag van vandaag. Zo zochten veel sportliefhebbers zondag tevergeefs naar de tv-uitzending van het WK hockey. Alleen abonnees van Play Sports, de betaalkanalen van Telenet, konden de finale met de Red Lions legaal bekijken. Dat leidde tot ontevreden reacties bij (gelegenheids-)kijkers.

De minister heeft begrip voor die ergernis. ‘Sinds 2004 zijn sommige sporten populairder geworden: hockey, maar ook turnen (Nina Derwael) en basket (Belgian Red Flames). Andere sporten werden dan weer minder populair’, stelt hij. Toch vindt hij een ad hoc-lijst, op basis van wisselende sportprestaties, ‘geen goed idee’. ‘Een aanpassing kan niet over één nacht ijs gebeuren. Daarvoor is een grondige evaluatie nodig, goed voorbereid door de administratie en na overleg met heel wat (media)spelers.’ Bovendien is de lijst wettelijk verankerd in het mediadecreet. Dus ook de aanpassingen moeten juridisch waterdicht zijn. Toch besluit Dalle dat hij ‘aan de administratie gevraagd heeft om te onderzoeken of de lijst moet worden aangepast’.

Kers op de taart

Bij het vorige WK hockey, in 2018, waren op de VRT samenvattingen te zien. Die waren er dit keer niet omdat samenvattingsrechten door veranderd kijkgedrag aan waarde hebben ingeboet. De VRT besloot er niet op in te zetten. In 2018 konden Telenet-klanten bovendien ook nog gratis WK-wedstrijden bekijken. Nu koos Telenet, moederbedrijf van Play Sports én van Play4 en consorten, er bewust voor de wedstrijden achter de betaalmuur te houden.

‘Dat hockey almaar populairder wordt, is voor ons geen reden om het nu plots op Play4 te beginnen uitzenden’, zegt Olivier Goris, lead sports bij Play Sports. ‘De Premier League is erg populair en toch zitten die wedstrijden in een betaalpakket. Het abonnement moet aantrekkelijk blijven, de finale gratis weggeven zou het abonnement uithollen. Je wil je klanten die trouw betalen ook de kers op de taart geven.’

Play Sports investeerde bovendien de voorbije jaren zwaar in hockey en zond hockeywedstrijden uit voordat de sport zo populair werd. Goris is er dan ook geen voorstander van dat het WK hockey aan de evenementenlijst zou worden toegevoegd. ‘Daar staat al zo veel op’, zegt hij. Punt is dat ‘open zenders’ zoals Een, Canvas, VTM en Play4 voldoende zendtijd moeten kunnen vrijmaken om volledige wedstrijden uit te zenden.

Overigens vindt het WK hockey in 2026 in België en Nederland plaats . De uitzendrechten zijn nog niet toebedeeld. Verwacht wordt dat de openbare omroepen VRT en RTBF daar ook een gooi naar zullen doen. Net omdat het ‘evenement’ dan in eigen land plaats vindt.