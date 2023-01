Nog twee namen voor positie nieuwe bondscoach Rode Duivels: Domenico Tedesco en Peter Bosz

Op de shortlist om Belgische bondscoach te worden, staan nog twee namen: de Duitser Domenico Tedesco (37) en de Nederlander Peter Bosz (59). De naam van Tedesco lekte al eerder uit, die van Peter Bosz niet.

Bosz is een Nederlander die al onder meer voor Vitesse, Maccabi Tel Aviv, Ajax, Borussia Dortmund, Leverkusen en Lyon werkte. Hij is populair want staat voor aanvallend voetbal, maar behalve een promotie met Heracles heeft hij nog geen prijzen op zijn palmares. Hij raakte met Ajax wel tot in de Europa League-finale in 2017 (2-0 verlies tegen Manchester United). Zijn laatste club was het Franse Lyon waar hij bij zijn ontslag in oktober van vorig jaar op de negende plaats stond.

Tedesco is een in Italië geboren Duitser die nooit op niveau gevoetbald heeft. Hij begon naar trainersnormen op piepjonge leeftijd. Hij is al coach geweest van onder meer Schalke 04 en Spartak Moskou. In 2021 leidde hij RB Leipzig. Daar deed hij het goed door de Duitse beker te winnen en als vierde in de competitie te eindigen. Maar dit seizoen ging het steil bergaf met de ploeg en in september werd hij ontslagen.

Frank Vercauteren heeft dan weer een principeakkoord met de voetbalbond om sportief directeur te worden. Mogelijk kan zijn aanstelling samen met die van de nieuwe bondscoach gecommuniceerd worden.