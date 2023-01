Steeds minder merels in Vlaamse tuinen

Merels zakken verder weg in de top 10 van vogels die voorkomen in Vlaamse tuinen. Dat blijkt uit de jaarlijkse telling van Natuurpunt. Ook zwarte kraaien verdwijnen langzaam.

Huismussen, koolmezen en vinken prijken in de top drie van getelde vogels. Dat zijn dezelfde drie soorten als vorig jaar. De merel zakt verder weg en verdwijnt in Vlaams-Brabant zelfs uit de top 10. De houtduif verstoot de pimpelmees van de vierde plaats. Ook de kauw en de Turkse tortel, een soort duif, gaan erop vooruit en staan dit jaar op de vijfde en zevende plaats.

Vrijwilligers telden het afgelopen weekend bijna een miljoen vogels (805.501) in 25.403 tuinen tijdens de jaarlijkse vogeltelling van Natuurpunt. Gemiddeld zagen ze 24 vogels van 7 soorten per tuin, dat is iets meer dan vorig jaar. In 2022 waren dat 23 vogels van 7 soorten.

De merel baart de onderzoekers zorgen. Voor het eerst werden in minder dan 70 procent van de tuinen nog merels opgemerkt. In de Vlaamse top 10 daalt hij naar de achtste plaats. ‘Tussen 2000 en 2010 haalde de vogel nog een derde of vierde plaats en zat hij nog in meer dan 90 procent van de getelde tuinen’, zegt Gerald Driessens, vogelexpert van Natuurpunt.

Ook de huismus komt minder frequent voor dan vroeger. ‘De huismus mag dan wel op nummer één staan, toch gaan de aantallen al jaren achteruit. Twintig jaar geleden zaten de huismussen in meer dan 60 procent van de tuinen, nu in minder dan de helft.’

Bye bye zwarte kraai

In Antwerpen, Limburg en Brussel verdwijnt de zwarte kraai uit de top 10. In de hoofdstad is de halsbandparkiet de opvallendste stijger: die verovert een zesde plaats en is daar nu in zowat een op drie tuinen aanwezig.

Met de telling probeert Natuurpunt gegevens te verzamelen over tuinvogels, mensen warm te maken voor de schoonheid van de natuur en om de vogels te voederen – vooral tijdens de wintermaanden en het broedseizoen. ‘Een meer natuurlijke inrichting zorgt ervoor dat tuinvogels niet alleen op bezoek komen om te eten, maar ook om er te broeden en hun nakomelingen groot te brengen.’

De top 10 in Vlaanderen (tussen haakjes de ranking van 2022):

1. Huismus (1)

2. Koolmees (2)

3. Vink (3)

4. Houtduif (5)

5. Kauw (6)

6. Pimpelmees (4)

7. Turkse tortel (8)

8. Merel (7)

9. Ekster (9)

10. Roodborst (-)