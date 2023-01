Van het ene Latijn komt het andere

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Latijnse les

Kennis is macht. En kennis van het Latijn maakt dat machtige politici gevat uit de hoek kunnen komen. In Vlaanderen lijkt het vaak alsof N-VA-voorzitter Bart De Wever het monopolie op Latijnse wijsneuzerige uitspraken en witzen heeft, maar gisteren liet ook PS-voorzitter Paul Magnette van zich horen. Hij retweette een nieuwsbericht van de VRT waarbij stond dat De Wever desnoods extralegaal meer bevoegdheden voor Vlaanderen in handen wil krijgen en dat Groen daar kritisch op reageerde. ‘Vlaanderen doet het niet beter’, aldus Groen-voorzitter Jeremie Vaneeckhout. Magnette schreef erbij: ‘Abyssus abyssum invocat’.

Dat betekent zoveel als ‘de afgrond roept naar de afgrond’. Of nog: van de ene miserie komt de andere. Dat leert Google althans – in tegenstelling tot Bart De Wever moet uw dienaar Cicero in vertaling lezen. Maar goed, dat we weten wát Magnette gezegd heeft, betekent nog niet dat we weten wat hij bedoelt.

Kwaad en erger?

Vindt Magnette de uitspraak van De Wever niet kunnen, en heeft hij het bovendien niet begrepen op de reactie van Vaneeckhout? Ziet hij de ene als kwaad en de andere als erger? Of vond hij de zesde staatshervorming – nochtans onderhandeld door zijn voorganger Elio Di Rupo (PS) – al niks en ziet hij een nog diepere afgrond opdoemen als De Wever extralegaal wil gaan voor de volgende? Of wil Magnette de N-VA raken waar het echt pijn doet, en erop wijzen dat het Vlaamse onderwijs achteruitgaat wat kennis van het Latijn betreft?

Viburni effectus

Feit is dat al dat Latijn direct ander Latijn oproept. Latinus latinum invocat als het ware. Of Viburni effectus – die moet u zelf maar even opzoeken. N-VA-kamerlid Sander Loones antwoordde Magnette in ieder geval met de klassieker ‘nil volentibus arduum’; door De Wever gebruikt na de verkiezingsoverwinning van 2010. ‘Voor zij die willen, is niets onmogelijk’, vertaalde hij destijds voor zijn gehoor.

Dat bleek bij de regeringsvorming die volgde toch wat tegen te vallen, toen Di Rupo een regering vormde zonder de N-VA. En nadien kreeg hij dan nog eens een leerkracht Latijn op zijn dak omdat het eigenlijk moest zijn ‘voor zij die willen, is niets lastig’. Wij kijken al uit naar onze mailbox morgenvroeg.