De Nieuwe Lichting 2023: veel gitaren, geen Nederlands

Isaac Roux, Mayorga en Jack Vamp & The Castle of Creep zijn De Nieuwe Lichting 2023. De winnaars werden ­bekendgemaakt in de Week van de Belgische muziek.

De 849 inschrijvingen voor De Nieuwe Lichting had Studio Brussel al herleid tot negen finalisten, vandaag mochten Eva De Roo en Rik De Bruycker in De Casino in Sint-Niklaas bekendmaken dat Mayorga, Isaac Roux en Jack Vamp & The Castle of Creep zich De Nieuwe Lichting 2023 mogen noemen.

De jury, met onder meer Thibault Christiaensen (Equal Idiots), Noonah Eze (aka dj Black Mamba), Jeroen De Pessemier (The Subs) en journalist Michael Ilegems, stemde flink wat gitaren en veel Engels in deze finale: de Brusselse elektrorapper LeBlanc deed het als enige in zijn moedertaal. Wat de vorige weken nochtans ook opviel toen de finalisten werden voorgesteld op Studio Brussel: veel acts mogen sleutelen aan een betere uitspraak van het Engels.

Niet zo Isaac Roux: de singer-songwriter heeft er dan ook een passage op het Liverpool Institute of Performing Arts (van Paul McCartney, jawel) op zitten. Roux is van de drie winnaars het bekendst, hij haalde de finale van Humo’s Rock Rally en won daar de publieksprijs. Een podiumbestormer is hij niet, maar zijn dromerige, bevlogen indiefolk doet soms aan Arcade Fire denken, en zijn zang aan Isbells, met wie hij een boeker deelt. Verder niets dan sympathie voor een muzikant die op zijn sociale media vermeldt dat hij van Maldegem is, al woont hij ondertussen in het coole Hasselt.

Een podiumbestormer is Jack Vamp, het alter ego van Arthur Boussiron, dan eerder wel: optredens van het vijftal beginnen vaak met een streepje georganiseerde chaos, de gitaren surfen (vooral in ‘Married to myself’) en Boussirons nerveuze stem rondt af.

Bootcamps

De derde winnaar van deze editie is Mayonga, genoemd naar zangeres en frontvrouw Helena Mayonga Paredes. De Chileens-Belgische gitariste speelde zelf al bij Aarde Aan Daan, toetseniste en bassiste Trui Amerlinck zagen we al aan het werk bij Tsar B, terwijl gitariste Charline Dhoore al bij Pommelien Thijs aan de slag was. Ze houden van Courtney Barnett en PJ Harvey, maar komen op songs als ‘Girlcrush’ net iets meer poppy en dromerig uit de hoek.

De drie winnaars staat een druk jaar te wachten met bootcamps, een studiosessie en waarschijnlijk de nodige optredens, al dan niet in het voorprogramma. In het verleden was De Nieuwe Lichting het lanceerplatform voor acts als Sylvie Kreusch, Tamino, Equal Idiots, Bluai, The Haunted Youth en Sons.