Oekraïne blijft aandringen op nog meer militair materieel nu Duitsland vorige week over de brug kwam om Leopard-tanks te sturen. Een officiële vraag is er nog niet, maar nu zou Oekraïne doelen op moderne gevechtsvliegtuigen. Scholz gaf grenzen aan en zei tijdens een persmoment zondag dat hij niet zal meegaan in een wapenopbod.