Afscheid van de jumbojet die de middenklasse leerde vliegen

Het hoofdstuk van de Boeing 747 is afgesloten. De productie van de iconische jumbojet is stopgezet. Maar ze blijven wel nog decennia rondvliegen.

Morgen/dinsdag wordt de allerlaatste Boeing 747 afgeleverd. De Amerikaanse vrachtmaatschappij Atlas Air neemt dan de laatste 747 in ontvangst die de vliegtuigfabrikant ooit zal bouwen. Daarmee komt de 747, beschouwd als de originele ‘jumbojet’, 53 jaar na zijn ontstaan aan zijn einde.

De 747 kwam in de jaren 60 op de markt. De luchtvaartsector stond toen aan het begin van een grote omwenteling: luchtvaart raakte almaar meer gedemocratiseerd, steeds meer mensen gingen vliegen. Het massatoerisme naar verre bestemmingen ontstond. Dus was er ook een vliegtuig nodig dat grote drommen mensen kon vervoeren. Dat werd de 747, die met zo’n 400 stoelen dubbel zoveel passagiers aankon als wat toen het grootste vliegtuig was. ‘Dit was hét toestel dat het voor de middenklasse mogelijk maakte om te vliegen’, stelde Air France-KLM-ceo Ben Smith aan Reuters. ‘Voor de 747 kon het gemiddelde gezin niet op betaalbare wijze van de VS naar Europa reizen.’

Foto: reuters

Het vliegtuig werd een hit. In totaal werden er 1.574 exemplaren van gebouwd. Vooral in de jaren 90 waren het de hoogdagen, toen de 747-400 werd gelost. Het toestel was een gigant, maar tegelijk ook elegant. Door de ‘bump’ boven op de snuit – waar de eerste verdieping zat, vooral voor de reizigers in businessclass, was het toestel erg herkenbaar. De ‘Queen of the skies’ werd een icoon. Zowat de bekendste vliegtuigen ter wereld, de twee Air Force One-toestellen die de Amerikaanse president vervoeren, zijn ook 747’s. De aankomende nieuwe Air Force One’s zijn ook 747’s die worden omgebouwd.

Andere tijden

Maar ruim vijf decennia na de lancering valt het doek over de 747. Ondanks de populariteit bij zowel piloten als passagiers, maar de tijden zijn veranderd. Vandaag zijn er nieuwere toestellen met twee motoren die economischer vliegen dan de 747 met zijn vier motoren. Denk aan de Boeing 777, de Boeing 787 Dreamliner of de Airbus A330 of A350. Maar het toestel van Boeing dat de 747 rechtstreeks zal vervangen, de 777X, wordt pas in 2025 verwacht.

Foto: Peter Hilz

De luchtvaartsector geloofde ook lange tijd dat de toekomst van luchtvaart lag in ‘superhubs’, grote luchthavens waar jumbo-vliegtuigen op lange afstand vertrokken, en waar passagiers met kleinere vliegtuigen eerst naartoe vliegen vanuit kleinere luchthavens. Die transitie is niet gebeurd zoals voorspeld. Dat verklaart onder meer waarom de productie van de Airbus A380, het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, al na enkele jaren werd gestaakt.

In die nieuwe constellatie past een wat verouderde jumbojet als de 747 niet langer. Zo kondigde Air France-KLM aan dat het nog een reeks Airbus A350’s bijbestelt omdat het zijn Boeing 747’s met pensioen stuurt. Ook maatschappijen als Quantas en British Airways kondigden dat aan. De laatste 747 van British Airways steeg in 2020 op.

Blijven vliegen

Niet dat de 747 binnenkort nergens meer te zien zal zijn. Sommige luchtvaartmaatschappijen hebben nog 747’s in gebruik en zullen die nog blijven gebruiken. En heel wat cargomaatschappijen zullen nog jaren vrachtuitvoeringen van het toestel blijven gebruiken – zoals Atlas, dat nu dus de laatste 747 ontvangt met de geur van ‘nieuw vliegtuig’ er nog in.

Foto: getty

‘Het was een van de wonderen van de moderne industriële tijd’, zei Richard Aboulafia, luchtvaartexpert bij AeroDynamic Advisory, over de jumbojet aan Reuters. ‘Maar dit zijn geen tijden van wonderen, maar van economie.’