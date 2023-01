Opruimgoeroe Marie Kondo heeft opruimen ‘een beetje opgegeven’

Marie Kondo heeft ons jarenlang gezegd hoe we moesten opruimen. Maar nu pas ze haar eigen principes niet altijd meer zelf toe, zo blijkt.

Het was in een webinar ter promotie van haar nieuwe boek dat Kondo, die met haar gezin in Californië woont, de opmerkelijke bekentenis deed. ‘De opruimkoningin ruimt niet meer zoveel op na de geboorte van haar derde zoon. Mijn huis is rommelig.’

In haar nieuwe boek Marie Kondo kurashi at Home: how to organise your space and achieve your ideal life benadrukt ze het belang van ‘opgeruimde’ mentale en emotionele ruimtes. ‘Je kleren opgevouwen en georganiseerd houden kan net zo belangrijk zijn als ’s ochtends naar klassieke muziek luisteren of tijd maken voor je kinderen.’

‘Opruimen betekent omgaan met alle dingen in je leven’, zegt ze aan The Washington Post. ‘Dus wat wil je echt op orde brengen? Mijn huis is rommelig, maar de manier waarop ik mijn tijd doorbreng is in deze fase van mijn leven de juiste manier. Tot nu toe was ik een professionele opruimer, dus ik deed mijn best om thuis alles altijd netjes te houden. Ik heb dat op een goede manier voor mij opgegeven. Nu realiseer ik me dat het voor mij belangrijk is om tijd met mijn kinderen thuis door te brengen.’

In 2011 sprak ze in haar boek Opgeruimd! over het belang van opruimen en deed ze haar opruimmethode uit de doeken. Het werd een wereldwijde bestseller. In de Netflix-reeks Tidying up with Marie Kondo hielp Marie Kondo mensen op te ruimen en hun ruimtes zo te organiseren dat ze rust en vreugde uitstraalden. De serie kwam uit in 2019 en werd een wereldwijd succes.