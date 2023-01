De reddingsactie naar Imane werd een zoekactie: ‘Alles draait om het gouden uur’

De broer van Imane (25) begrijpt niet waarom de brandweer zondagochtend even is gestopt met het zoeken naar zijn zus. De jonge vrouw reed in de nacht van zaterdag op zondag met haar fiets in de Zenne in Zemst. Brandweerlui zijn nog op gevaar van hun eigen leven achter haar gesprongen, maar vergeefs. ‘We hebben echt alles gedaan wat we konden’, klinkt het bij de hulpdiensten.