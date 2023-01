De loonindex is tegelijk een zegen en een vloek voor de Belgische economie

Het is de laatste dag van de maand, dus dat wil zeggen dat uw loon normaal gezien op uw rekening staat. Als u een van de gelukkigen bent, dan is dat bedrag fors hoger dan vorige maand. Door de automatische loonindexering steeg het salaris van een miljoen werknemers deze maand met maar liefst 11 procent. Maar is die automatische index wel houdbaar voor onze economie en onze bedrijven?