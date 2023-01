De voormalige Britse premier Boris Johnson beweert in een BBC-documentaire dat de Russische president Vladimir Poetin hem bedreigd heeft in een telefoongesprek, voorafgaand aan de Russische inval in Oekraïne. Het Kremlin ontkent.

‘Hij leek me op een bepaald moment te bedreigen. Hij zei: “Boris, ik wil je geen pijn doen, maar met een raket zou het maar een minuut duren”, of iets in die aard’, zegt Johnson in de documentaire. ‘Door zijn zeer ontspannen toon en zijn indruk van afstandelijkheid denk ik dat hij gewoon meespeelde met mijn pogingen om hem te doen onderhandelen.’

Het ‘heel lange’ en ‘buitengewone’ telefoongesprek vond volgens Johnson plaats in februari vorig jaar, nadat hij een bezoek had gebracht aan Kiev in een poging om de westerse steun voor Oekraïne duidelijk te maken toen er toenemende ongerustheid ontstond over een Russische inval.

Johnson zegt dat hij Poetin gewaarschuwd had dat er strengere westerse sancties zouden volgen als hij Oekraïne zou binnenvallen. Een oorlog zou een ‘totale catastrofe’ zijn. Hij zou de Russische leider ook duidelijk gemaakt hebben dat de escalatie alleen maar voor meer westerse steun voor Oekraïne zou zorgen en dat dit ‘meer Navo, niet minder Navo’ aan de Russische grenzen zou betekenen.

Johnson gelooft tot op vandaag niet dat Rusland kernwapens zal inzetten, ook niet als het Westen meer militaire steun levert aan Oekraïne. ‘Poetin zou een wereldwijde paria worden, en zou Rusland in zo’n cryogene economische isolatie dompelen dat de huidige sancties nog matig lijken’, aldus Johnson.

‘Leugen’

Het Kremlin ontkent de aantijging van Johnson. ‘Wat hij zegt, klopt niet’, zegt Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov. ‘Meer zelfs, het is een leugen. Er werd niet met raketten gedreigd. Het is ofwel een doelbewuste leugen, maar met welk nut? Ofwel is het een onopzettelijke leugen, en heeft hij niet begrepen wat Poetin hem zei.’

Peskov zegt dat Poetin de toenmalige Britse premier uitlegde hoe raketten die aan de Russische grens zouden worden geplaatst – als Oekraïne lid zou worden van de Navo – Moskou binnen enkele minuten zouden kunnen bereiken.

De BBC-documentaire zal maandagavond uitgezonden worden.