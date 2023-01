Bij een ontploffing in een moskee in de Pakistaanse stad Peshawar, in het noordwesten, zijn maandag zeker 28 doden en 120 gewonden gevallen. De autoriteiten gaan uit van een zelfmoordaanslag, al werd die nog niet opgeëist.

De explosie in Peshawar deed zich voor tijdens het middaggebed, in een wijk die streng beveiligd is. De ontploffing gebeurde toen de moskee vol zat met gelovigen. Er zouden 28 doden en zeker 120 gewonden zijn. Dat zegt Haji Ghulam Ali, gouverneur van de provincie Khyber-Pakhtunkhwa, waarvan Peshawar de hoofdstad is. Een deel van het gebouw werd vernield en volgens plaatselijke beleidsmensen ligt nog een aantal mensen onder het puin.

De autoriteiten gaan ervan uit dat het om een zelfmoordaanslag gaat, al werd die nog niet opgeëist. Sommigen beweren dat de dader op de eerste rij van de groep gelovigen zat. Naar verluidt zou de politie het doelwit geweest zijn. Veel van de slachtoffers zijn immers politiemensen. Er zouden tussen de 300 en 400 leden van de politie aanwezig geweest zijn op het moment van de aanslag.

Oproep om bloed te geven

Eerste minister Shehbaz Sharif heeft de aanslag in een verklaring sterk veroordeeld en heeft gezegd dat het voorval ‘niets met islam te maken heeft’. ‘Het hele land verenigt zich in de strijd tegen terrorisme’, voegde hij eraan toe.

Het Lady Reading Hospital in Peshawar lanceert intussen een oproep om bloed te geven voor de gewonden die in het ziekenhuis moeten worden verzorgd.