Belgische telecommarkt telt straks drie nationale spelers

Telenet en Orange Belgium hebben afgesproken om elkaars vaste netwerken over het hele land te delen. Telenet wordt zo een nationale speler maar op de echte doorbraak is het nog wachten.

Telenet krijgt ook toegang tot het kabelnetwerk van Voo in Brussel en Wallonië. Dat hebben Telenet en Orange Belgium afgesproken. Telenet was voor zijn vaste diensten nu beperkt tot Vlaanderen en een deel van Brussel en de laars van Henegouwen. Het krijgt er nu 1,8 miljoen aansluitbare woningen bij. Orange had al toegang tot het kabelnetwerk van Telenet maar wordt in een volgende fase ook klant van het nog uit te rollen glasvezelnetwerk. De samenwerking geldt voor vijftien jaar.

Voor Telenet is de samenwerking een plan B. Toen de Waalse intercommunales vorig jaar Voo verkochten, greep het naast de kabelgroep. Orange Belgium haalde de buit binnen. De intercommunale Nethys behield een blokkeringsminderheid.

Telenet zegt dat het zich, na uit te voeren aanloopinvesteringen, vanaf begin volgende jaar als nationale speler zal kunnen profileren. De overname van Voo door Orange Belgium moet wel nog goedgekeurd worden. En daardoor zal de Belgische markt straks drie nationale aanbieders tellen. De belangrijkste daarvan is Proximus, die marktleider is in Franstalig België en in Vlaanderen de belangrijkste uitdager is van Telenet. Orange wordt via Voo een belangrijke twee in Wallonië.

Plan B zonder scherpe tanden

Proximus rolt een nationaal glasvezelnetwerk uit en zet daarmee druk op Telenet. Proximus kan nu publiciteit maken dat het de beste download-snelheden aanbiedt terwijl Telenet van oudsher kon zeggen het beste netwerk te hebben. Telenet timmert al bijna drie jaar aan een joint venture met de Vlaamse intercommunale Fluvius om samen een glasvezelnetwerk uit te rollen. Maar de eerste spadesteek moet nog gebeuren. De Europese Commissie moet het licht op groen zetten voor de samenwerking, waartegen Proximus klacht zou hebben ingediend. Proximus zei eerder dat het zelf vragende partij is om in landelijke gebieden inzake glasvezel samen te werken.

Dat is wat Orange Belgium en Telenet nu gaan doen. Telenet zegt dat het daardoor een beter rendement verwacht op zijn glasvezelbedrijf NetCo dat het samen met Fluvius controleert. De deal zou NetCo ook aantrekkelijker maken voor derde partners en financiële partijen.

Analisten zien de samenwerking als positief maar het blijft een plan B zonder scherpe tanden. Een eigen glasvezelnetwerk blijft een absolute must voor Telenet. En dat is tot nu toe een processie van Echternach. Het kabelnetwerk van Voo is in Wallonië maar van een matige kwaliteit door een gebrek aan investeringen. Voo moet er nog in glasvezel investeren. Proximus rolt zijn netwerk in deze fase vooral uit in de steden.

Vierde speler van Roemeense makelij

De drie nationale spelers krijgen volgend jaar ook af te rekenen met een nieuwe vierde mobiele speler van Roemeense makelij. Digi belooft een lagekostenspeler te worden. Het gaat voor diensten in de bedrijvenmarkt samenwerken met Citymesh. Digi en Citymesh wonnen vorig jaar de 5G-licentie om als vierde speler actief te kunnen worden. Proximus is in dat segment marktleider, gevolgd door Orange en Base (Telenet).