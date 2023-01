Acteur Adama Niane (56) uit Netflix-serie ‘Lupin’ overleden

Adama Niane, die Léonard speelde in de populaire Netflix-serie Lupin, is op 56-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Franse persagentschap AFP zondagavond. De doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt.

Adama Niana was een gekende acteur in Frankrijk dankzij zijn rol van Sebastien Sangha in de populaire serie Plus belle la vie, een Franse televisiesoap vergelijkbaar met Thuis,die na 18 seizoenen afgelopen jaar tot een einde kwam. In ons land werd hij vooral bekend door zijn rol in Lupin. Daarin speelde hij Léonard, die ingehuurd wordt door Hubert Pellegrini om Assane (Omar Sy) neer te halen.

‘Hij was toegewijd, krachtig, talentvol’, schrijft regisseur Olivier Abbou op Instagram. Hij werkte met de acteur voor de film Furie uit 2019. Het is de familie van de acteur die het overlijden meldde aan AFP. Acteur Omar Sy deelt zijn medeleven op Twitter en noemt de acteur een ‘zeldzaam vriendelijke man’.

J’adresse mes profondes condoléances aux proches d’Adama Niane, immense acteur au côté duquel j’ai eu la chance et le plaisir de jouer.

Un homme d’une bienveillance rare…Que son âme puisse reposer en paix. pic.twitter.com/aGdhYMf4gG — Omar Sy (@OmarSy) January 29, 2023