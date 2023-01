Fabio Jakobsen krijgt gsm van fan in het gezicht, maar ontsnapt aan nieuwe zware val

Fabio Jakobsen sprintte zondag naar een tweede plaats in de slotrit van de Ronde van San Juan. Maar de Nederlander van Soudal-Quick-Step kwam ei zo na zwaar ten val. Jakobsen reed in volle sprint tegen de uitgestoken telefoon van een toeschouwer aan, waardoor hij zijn bril verloor. Jakobsen viel in 2020 zwaar in de Ronde van Polen, waarbij hij tegen hoge snelheid over de omheining vloog. ‘Ik denk dat veel mensen daar een déjà vu naar hadden’, zei Jakobsen aan Sporza. Dat meldt dat de fan zou zijn opgepakt.

‘Ik reed strak langs de boarding en iemand stak zijn hand uit met een telefoon. Ik denk dat heel veel mensen een déjà vu kregen naar die rit in de Ronde van Polen. Het was deels mijn eigen schuld, want er was ruimte. Ik had de hand niet gezien’, zei Jakobsen aan Sporza.

‘Ik heb een snee en het staat wat dik, maar dit had veel erger kunnen zijn. Gelukkig liep het goed af.’

?? Etapa 7 ????



Terminó la competencia y nuevamente @sam_welsford ?? se queda con la victoria de etapa, pero la general es para @SupermanlopezN ????



Etapa:



?? Samuel Welsford

?? Fabio Jakobsen

?? Giacomo Nizzolo #DondeTodoEmpieza #VueltaSJ2023 pic.twitter.com/3ySeThYC95 — Vuelta a San Juan OK (@vueltasanjuanok) January 29, 2023