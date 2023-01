Voorstel voor fietsenstalling in middeleeuwse markthal beroert de gemoederen

Gentenaren reageren verbolgen op plannen van het stadsbestuur om van het Groot Vleeshuis een overdekte fietsenstalling te maken. ‘Het valt te betwijfelen of een fietsenstalling de beste keuze is’, reageert erfgoedminister Matthias Diependaele (N-VA). De Vlaamse Bouwmeester neemt het op voor het stadsbestuur.

Het Groot Vleeshuis is al langer een zorgenkind in Gent. De oude hal, die dateert uit de vijftiende eeuw, grossiert in functies. Ze was behalve een vleesmarkt onder meer een postkantoor, een groentemarkt ...