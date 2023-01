Evenepoel kleurt finale van slotrit met aanval, maar Welsford bist in massasprint

Ondanks een late uitval van wereldkampioen Remco Evenepoel en de Amerikaan Quinn Simmons heeft de Australiër Sam Welsford zondag in een massasprint de zevende en laatste etappe van de Argentijnse Ronde van San Juan (Pro Series) gewonnen.

De Colombiaan Miguel Angel Lopez stond zoals verwacht de eindwinst niet meer af.

De Ronde van San Juan eindigde zondag in de gelijknamige stad, hoofdstad van de provincie waarnaar ook de rittenkoers is vernoemd. Laatste opdracht voor het peloton: zeven ronden over een golvend lokaal circuit, goed voor een totaal van 112 kilometer. De start en de eerste ronde stonden in het teken van het afscheid van thuisrenner Maximiliano Richeze. Op zijn 39ste zwaaide hij na 17 jaar profcarrière het wielrennen uit, en daarvoor kreeg hij een erehaag van het peloton én een ereronde cadeau.

Toen de koers écht was begonnen, koos een groep van vier voor de aanval. Daarbij één Belg: Jens Reynders, nieuw bij Israel - Premier Tech. Nadat de Limburger als eerste was voorbijgekomen aan de eerste tussensprint liet hij zich weer inlopen door het peloton. Daar kwam de controle vooral van Team Medellin - EPM, de ploeg van leider Miguel Angel Lopez. Niets leek een massasprint in de weg te staan, tot Quinn Simmons bij het ingaan van de laatste vijftien kilometer een nieuwe vlucht opzette en wereldkampioen Remco Evenepoel met zich mee kreeg. Door de extreem hoge snelheden die de tandem Evenepoel/Simmons ontwikkelde, ontstond er even paniek in het peloton en leken de twee vluchters op weg naar de ritzege. Maar drie kilometer voor de finish liep het toch weer samen.

In de voorspelde massasprint die volgde, geraakte Europees kampioen Fabio Jakobsen het spoor van zijn locomotief Michael Morkov kwijt en botste hij nadien in volle sprint met zijn gezicht tegen de hand van een filmende toeschouwer aan. Jakobsen verloor daarbij zijn bril, maar kon zich toch recht houden. Giacomo Nizzolo zette de sprint van erg ver in, maar Sam Welsford (Team DSM) sprintte vanuit dat spoor naar zijn tweede ritzege op rij. Hij ging op de streep Jakobsen en Nizzolo vooraf.

In de eindstand sluit Miguel Angel Lopez af met dertig seconden voorsprong op het nummer 2, de Italiaan Filippo Ganna. De Colombiaan Sergio Higuita eindigt als derde op 0:44. Lopez is de opvolger van Remco Evenepoel, die voor de coronapandemie de vorige editie van de Ronde van San Juan had gewonnen in 2020. Ook nu is Evenepoel de beste Belg in de eindstand, met de zevende plaats op 1:19 van Lopez. De UAE Tour van 20 tot en met 26 februari is de volgende afspraak voor Evenepoel.