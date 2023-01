Vrouw in kritieke toestand na brand in kraakpand in Schaarbeek

De Brusselse brandweer is zondagnamiddag uitgerukt voor een brand in een kraakpand in Schaarbeek. Een vrouw werd bewusteloos uit het gebouw geëvacueerd. Ze is in levensgevaar.

De brandweer werd rond 16.30 uur opgeroepen voor een brand in een kraakpand in de Jul Merckaertstraat in Schaarbeek.

‘Tijdens de zoek- en reddingsactie werd een bewusteloze vrouw van de tweede verdieping geëvacueerd. Er waren geen andere bewoners ter plaatse’, zegt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer.

Het slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd door het medisch team. ‘De vrouw werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Helaas is haar leven in het geding’, aldus Derieuw.

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.