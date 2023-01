Belastingperikelen kosten partijvoorzitter Conservatieven de kop

Nadhim Zahawi geeft toe dat hij ‘onzorgvuldig’ was met zijn belasting­aangiftes. De Britse ­premier Sunak gaf hem de bons.

‘Het is duidelijk dat er een ernstige inbreuk plaatsvond op de ministeriële code. Daarom informeer ik u dat ik beslist heb u uit uw positie te verwijderen.’ Dat stond in de brief waarmee premier Rishi Sunak Nadhim Zahawi liet weten dat hij ontslagen is als minister zonder portefeuille en partijleider af is.

Sunak benoemde Zahawi op 25 oktober tot partijleider van de Conservatieven en minister. Maar een ­onderzoek door de ethische adviseur van premier Sunak wees uit dat Zahawi bij zijn eerdere aanstelling tot minister van Financiën door premier Boris Johnson, in 2022, niet verteld had er een onderzoek liep tegen hem van de belastingadministratie. Die hield verband met de verkoop van aandelen in het peilingbureau YouGov, dat Zahawi mee oprichtte.

Uiteindelijk moest Zahawi alles samen 4,8 miljoen pond terug­betalen – inclusief een boete van 30 procent. Toen hij nadien door toenmalig premier Liz Truss ­benoemd werd in haar regering, verklaarde hij evenmin dat hij die schikking getroffen had.

Vergelijking Sunaks vrouw

Op basis van dat onderzoek ­besloot Sunak door te pakken. De Britse premier lag de voorbije ­dagen onder vuur van Conservatieve parlementsleden omdat hij volgens hen te lang aarzelde om Zahawi wandelen te sturen. Voor ­Labour-leider Keir Starmer was het een aanleiding om Sunak neer te zetten als een ‘hopeloos zwakke leider’ en een verband te leggen met Sunaks vrouw, die ondanks haar grote vermogen geen belasting betaalt omdat haar domicilie buiten het VK ligt.

Zahawi blijft wel zitten als parlementslid. In zijn brief aan Sunak zweeg hij over de belastingaffaire. Hij schreef wel trots te zijn op de rol die hij speelde in de aanpak van de pandemie en het snel uitrollen van het vaccinatieprogramma en ­beloofde Sunak dat hij de komende jaren diens regering als backbencher zal blijven steunen.

De 55-jarige Zahawi werd geboren in Bagdad en kwam met zijn Koerdische familie naar het VK, op de vlucht voor het regime van wijlen Saddam Hoessein. Via zijn rol in YouGov werd hij multimiljonair.