Club Brugge boekt eerste overwinning onder Parker zonder te overtuigen

Eindelijk. Na één nederlaag en drie gelijke spelen heeft Club Brugge zijn eerste zege onder trainer Scott Parker beet. Zulte Waregem ging met 1-2 de boot in. Dankzij de drie punten profiteert Club Brugge optimaal van de nederlaag van AA Gent en staat het opnieuw in de top 4. Maar daarmee zijn de problemen van blauw-zwart nog niet van de baan.

Net voor de wedstrijd tegen Zulte Waregem kwam het nieuws binnen dat Club Brugge sportpsycholoog Rudy Heylen opnieuw heeft binnengehaald. Tijdens de match werd nog maar eens duidelijk waarom. Nochtans begon blauw-zwart goed aan de wedstrijd. Al na zeven minuten stond de 0-1 op het scorebord, met dank aan Ferran Jutgla. Na drie mindere wedstrijden van Roman Yaremchuk als basisspeler kreeg de Spanjaard opnieuw de voorkeur voorin. Jutgla zat meteen goed in de wedstrijd en lag met een goede actie aan de basis van de Brugse voorsprong. Zijn voorzet/schot belandde bij de vrijstaande Noa Lang, die van dichtbij kon binnentikken. De lijnrechter keurde het doelpunt af omdat Hans Vanaken net voor Lang de bal nog leek te deviëren en op dat moment stond de Nederlander buitenspel, maar de VAR keurde de 0-1 alsnog goed.

Jutgla geblesseerd

Alles zat mee voor Club om voor het eerst onder Parker eens een wedstrijd te winnen. Meer zelfs: het zou de eerste zege zijn sinds 29 oktober. Méér dan welkom dus. Alleen zakte de landskampioen na de voorsprong weer als een pudding in elkaar. Jutgla moest na een dik kwartier geblesseerd naar de kant na een duw in de rug. Zo kregen we alsnog Yaremchuk, wiens vertrouwen ongetwijfeld nog meer is aangetast door de aanvankelijke keuze voor Jugtla, tussen de lijnen. Geen verbetering voor Club en op de koop toe begonnen de troepen van Parker ook achterin opnieuw te klungelen. Zulte Waregem pakte de afgelopen wedstrijden zeven op twaalf en liet ook tegen Club zien dat het vertrouwen heeft.

Tajon Buchanan was geschorst dus moest Parker puzzelen achterin. Opnieuw kregen we een andere achterhoede te zien bij de landskampioen. Clinton Mata nam zoals verwacht de plaats in van Buchanan op rechts. De teruggekeerde Jack Hendry startte nog op de bank, maar toch kregen we ook centraal een nieuw gezicht met Dedryck Boyata. Brandon Mechele was het kind van de rekening.

Beterschap bracht dat echter niet: Boyata kreeg al snel geel achter zijn naam, terwijl Mata in de fout ging bij de 1-1 van Zulte Waregem. De rechtsback kreeg een voorzet van Alessandro Ciranni niet weggewerkt, waardoor een vinnige Alioune Ndour de gelijkmaker voorbij Gouden Schoen Simon Mignolet schoof. Raphael Onyedika ging ook niet vrijuit bij die goal, want hij liet Ndour zomaar lopen.

Niet de eerste fout van de verdedigende middenvelder, want even voordien had hij Mignolet al in de problemen gebracht door dicht bij eigen doel dom de bal te verliezen. Club moest opletten, want Zulte Waregem lag op vinkenslag. Jelle Vossen kwam dicht bij de voorsprong voor Essevee met een knappe kopbal op een vrije trap. En ook Ndour was er opnieuw dichtbij. Hij toonde zich nog maar eens snediger dan de Brugse defensie en zette knap enkele mannetjes in de wind. Een alerte Mignolet redde zijn poging.

Opvallende wissels van Parker

Essevee moest het doen zonder Ruud Vormer, die niet speelgerechtigd was tegen zijn moederclub, maar daar leek het amper last van te hebben. Christian Brüls liep dan maar voor twee op het Waregemse middenveld en Ndour bleef een gesel voor de Brugse defensie. Op een vrije trap dook hij opnieuw goed op in de rug van de verdediging, maar zijn poging ging dit keer naast.

Nee, de problemen van Club zijn nog lang niet van de baan. Ook voorin, waar Yaremchuk amper een bal raakte. Gelukkig voor blauw-zwart was er nog Vanaken. De aanvoerder werkte een eerder onzichtbare eerste helft af, maar net voor de rust schoot hij wel de 1-2 tegen de netten. Na een corner legde Bjorn Meijer goed af en Vanaken knalde het leer voorbij Sammy Bossut. Tevreden leken de Club-spelers echter allerminst toen ze naar de kleedkamer wandelden. Ook zij wisten dat het beter moest.

Maar ook na de rust was het niet zoals Brugge had gehoopt. Opnieuw begon Club goed, opnieuw duurde dat niet lang. Een communicatiefout tussen Denis Odoi en Boyata zorgde ervoor dat Essevee de bal voor doel kreeg. Mata kreeg die opnieuw niet goed weg, waardoor het leer voor de voeten van Vossen belandde. Hij had de 2-2 aan de voet, maar de paal bracht redding voor Club Brugge. Tekenend was de wissel van Parker op het uur: Mechele kwam erin voor Mata, waardoor Odoi naar rechts schoof.

Mental coach heeft werk

Ook voorin bleef dezelfde malaise aan: Yaremchuk versierde geen enkele kans, terwijl Skov Olsen niet altijd oog had voor zijn ploegmaats. Lang smeerde Zulte Waregem nog een rode kaart aan, maar de wissels van Parker bleven veelzeggend: Yaremchuk moest er in de 74ste minuut alweer af en ook Boyata moest naar de bank. Mental coach Rudy Heylen had zijn eerste sessie met de groep al achter de rug voor de wedstrijd tegen Zulte Waregem, maar hadden we al gezegd dat hij de komende week nog werk voor de boeg heeft?

Zulte Waregem bleef proberen, maar scoren lukte niet meer. Essevee blijft zo op een degradatieplaats staan. Club springt dankzij de drie punten weer naar de vierde plaats in het klassement.