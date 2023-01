Beer poseert voor selfies

Wat denk je wanneer je als parkbewaker merkt dat er plots vierhonderd foto’s van een zwarte beer op een observatiecamera staan? Dat de beer in kwestie zich geamuseerd heeft met een selfie-fotoshoot? Inderdaad.

Je zou bijna denken dat hij het met opzet deed. Of is dat antropomorfisch denken? In een natuurpark in Boulder in de Amerikaanse staat Colorado bleken op de bewegingsgevoelige observatiecamera vierhonderd van de 580 foto’s beelden van hetzelfde dier te bevatten: één zwarte beer. Het dier leek de ene pose na de andere aan te nemen, zelfbewust, alsof hij zich aan het amuseren was met een selfie-fotoshoot.

Quasi-onbespied, met de blik in de verte. Foto: boulder osmp

Het departement Open Space and Mountain Parks (OSMP), dat het park beheert, gebruikt dat soort bewegingsgevoelige camera’s om te capteren wat er in de natuur gebeurt bij afwezigheid van parkwachters en bezoekers. ‘De meeste dieren hebben geen oog voor die camera’s,’ aldus woordvoerder Philip Yates aan NBC, ‘maar deze beer leek wel bijzonder gefascineerd. In die mate dat hij een paar honderd selfies nam. We moesten zo hard lachen toen we die foto’s zagen en dachten dat ook de buitenwereld dit grappig zou vinden.’

Schattig, met de kin op de borst. Foto: boulder osmp

Het grappige is dat je echt niet weet of de beer nu poseert, of gewoon toevallig beweegt en blijft bewegen. Maar met een menselijk oog dat gewend is aan selfies, kan je de foto’s niet anders bekijken dan als selfies van een paradebeestje dat langs alle kanten contact zoekt met de lens. Verwaand met uitgestrekte nek, schattig kijkend met kin op de borst, hautain vanuit de verte. Het is wellicht allemaal projectie van onszelf, maar zoals Yates zegt: het is grappig.