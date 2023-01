Van der Poel geeft tegenstand geen kans in Besançon en houdt uitstekende generale repetitie voor WK

Geen Wout van Aert in Besançon en dus ging de overwinning naar Mathieu van der Poel. De Nederlander had aan één versnelling genoeg om zich af te scheiden van de tegenstand en soleerde naar winst in de Wereldbekermanche. Eli Iserbyt leek op weg naar plek twee maar kende pech, waardoor Laurens Sweeck op het één na hoogste schavotje stond en daarmee zijn eindzege in de Wereldbeker kracht bijzette. Bij de vrouwen soleerde Puck Pieterse naar de overwinning, de eindzege ging naar Fem van Empel.

Zonder Wout van Aert, met Mathieu van der Poel. Geen laatste duel dus voor het WK in Hoogerheide. De tenoren kwamen elk om beurt aan de bak, zaterdag Van Aert voor de winst in Hamme, zondag Van der Poel die zonder ongelukken de zege moest pakken in Frankrijk.

Op het snelle parcours opende de Nederlander uitstekend, hij nam meteen de koppositie. Laurens Sweeck, al zeker van eindwinst in het klassement, kende een mindere start, net zoals Eli Iserbyt die het in Frankrijk zonder ploegmaat Michael Vanthourenhout moest stellen.

Van der Poel besloot om niet meteen volle gas te geven in de openingsronde en liet zich terugzakken naar plek vijf. Anderen mochten even het mooie weer maken en dat duurde maar liefst drie rondes lang. Met 15 'koplopers' doken we de 4de ronde in, waarna Van der Poel het welletjes achtte. Hij nam de kop, joeg het tempo zachtjes de hoogte in om vervolgens uit te halen met één snedige versnelling op een lastige strook. In geen tijd telde hij 10 seconden bonus. Na 24 minuten en 45 seconden reed de Nederlander alleen op kop en leek hij af te stevenen op een gemakkelijke zege.

Strijd om de zege was er daarna niet meer, wel om de tweede en derde plaats. Lange tijd bleef alles samen, in de slotronde sloeg Iserbyt een klein gaatje. Maar de West-Vlaming kreeg blijkbaar af te rekenen met een schuiver en zo verloor hij zijn podiumplaats. Sweeck ging hem voorbij, pakte een paar lengtes op de rest en snelde naar de tweede plek. Sweeck was al zeker van de eindzege in de Wereldbeker. De sprint om de derde plaats werd gewonnen door Joris Nieuwenhuis.

Ook Puck Pieterse knalt solo naar zege

Bij de vrouwen was er geen wereldkampioene Marianne Vos in Frankrijk, noch Shirin van Anrooij, Sanne Cant of Fem van Empel. Afwezigheden vanwege blessures of strategisch met het oog op het WK in Hoogerheide.

• ‘Marianne Vos past voor WK wegens fysieke klachten’

Dus was Puck Pieterse de topfavoriet in Frankrijk. Lang zou ze niet talmen en na wat recuperatie had ze, bij het inrijden van de derde ronde, genoeg aan één versnelling om een gat te slaan op Annemarie Worst, Inge van der Heijden, Zoë Backstedt en Denise Betsema. Pieterse reed een versnelling groter dan de rest en bouwde haar voorsprong verder uit. In de achtergrond ontdeden ploegmaten Worst en Van der Heijden zich van de rest en leverden ze de strijd om plek twee en drie.

Op Pieterse stond geen maat, ze soleerde naar de winst. Annemarie Worst maakte het verschil in de slotronde met Van der Heijden en pakte de tweede plaats. Fem Van Empel is eindwinnaar van de Wereldbeker.