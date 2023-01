Uitwijzing Iraniër in extremis opgeschort

Voor de derde keer in drie dagen is de uitwijzing van een van de drie Iraniërs die opgesloten zitten in het gesloten centrum in Steenokkerzeel in extremis opgeschort.

Een Iraniër die zondag op weg was vanuit het gesloten centrum Caricole in Steenokkerzeel naar de luchthaven om op een vlucht naar Turkije gezet te worden, mocht rechtsomkeer maken. Zijn uitwijzing is op het laatste moment opgeschort. Dat liet zijn advocaat Guillaume Lys weten.

De Iraniër had geen vluchtelingenstatuut gekregen na een negatieve beslissing van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), een beslissing die in beroep bevestigd werd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Hij had zaterdag al hetzelfde meegemaakt. Ook dan was hij op het laatste moment het land niet uitgezet. Dat gebeurde nadat zijn advocaat aankondigde dat hij de zaak opnieuw voor de rechter zou brengen. Het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) besliste daarom de uitwijzing niet te laten doorgaan. Vrijdag was er nog een ander geval, met een andere Iraniër. Toen werd er op het laatste moment nog beroep ingediend bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel.

URGENT ??

Alors que @Nicole_demoor s’était engagée à suspendre les expulsions des manifestants iraniens, en tt cas jusqu’à l’audience de ce lundi, le 3e a à nveau été embarqué pr l’aéroport!

Ce #begov ne respecte ni sa parole, ni la Justice, ni les droits humains!

C très grave!! — Sophie Rohonyi (@SophieRohonyi) January 29, 2023

De twee maken deel uit van een groepje van drie Iraniërs die in Steenokkerzeel opgesloten zitten. Hun advocaat Guillaume Lys uitte eerder al kritiek op de Moor omdat ze haar engagementen niet zou nakomen. Op Twitter haalt ook Kamerlid Sophie Rohonyi (Défi) hard uit naar de regering. ‘Dit is ontoelaatbaar. Deze regering houdt haar woord niet en toont een gebrek aan respect voor de wet en de mensenrechten’, schrijft ze.