Zoekactie naar vermiste 25-jarige vrouw in Zenne

Sinds zondagnacht zijn de hulpdiensten in Eppegem, bij Zemst, op zoek naar een 25-jarige vrouw uit Eppegem. Ze zou volgens twee getuigen in de Zenne zijn gevallen. Dat meldt het parket van Halle-Vilvoorde.

Rond 01.00 uur zondagnacht maakten de twee getuigen melding van een vrouw die met haar fiets aan het jaagpad in Eppegem in de Zenne zou gevallen zijn. Daarop startten de politiezone Kastze en de brandweer een zoekactie in de rivier, voorlopig nog zonder resultaat.

De familie van de 25-jarige vrouw heeft al sinds zaterdagavond geen contact meer met haar. De twee getuigen konden haar op foto’s identificeren. ‘Maar we kunnen pas uitgaan van een definitieve identificatie wanneer het lichaam gevonden is’, zegt Carol Vercarre, woordvoerder van het parket Halle-Vilvoorde.

Duikers van de brandweer zones Vlaams-Brabant West en Rivierenland gingen ’s nachts al het water in en er werd ook gezocht met een sonarbootje en drones met warmtesensoren. Het lichaam werd nog opgemerkt, maar kon mede door de sterke stroming op die plaats niet meer onderschept worden. Om 4 uur werd de zoektocht gestaakt.

Zondagochtend werd de zoekactie opnieuw opgestart, met onder meer de inzet van een politiehelikopter en een sonarbootje. Er werd al gezocht tot aan de Rupel, maar voorlopig zonder resultaat.