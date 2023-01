Lichaam en fiets gevonden tijdens zoektocht naar vermiste sluiswachter

Tijdens een grootschalige zoekactie naar de vermiste sluiswachter Kris Goossens (53) zijn zondag in het Albertkanaal een fiets en een lichaam aangetroffen. Vermoedelijk gaat het om de verdwenen man.

De 53-jarige Kris Goossens vertrok vrijdagnacht om 4.15 uur met zijn elektrische fiets huiswaarts richting Schoten na een feestje in de Moose Bar Antwerpen op de Groenendaallaan. Goossens was voordien naar de nieuwjaarsreceptie van Port of Antwerp-Bruges geweest, waar hij werkt als brug- en sluiswachter. Toen hij zaterdagochtend nog steeds niet thuis was, sloeg zijn familie alarm.

De politie startte een onderzoek en kon zijn stappen traceren langs de nachtclub IKON, de vroegere Noxx aan het Straatsburgdok, en de Vaartkaai in Merksem rond 4.30 uur.

Zondagochtend werd een zoekactie op touw gezet. ’s Middags werden in het Albertkanaal een fiets en een lichaam aangetroffen, niet ver van de plaats waar hij voor het laatst werd gezien. Onderzoek moet uitwijzen of het om Kris Goossens gaat.