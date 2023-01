De opmerkelijkste mediamomenten van het mediafeest van het jaar

Play 4 is de grote winnaar van de Kastaars!, de nieuwe mediaprijzen van DPG Media, VRT en Play Media. Maar wat moet u nog onthouden van het mediafeest van het jaar?

1. De VRT maakte tijdens de reclamebreak reclame voor zichzelf

Vervelend probleem als drie tv-zenders tegelijk een liveshow uitzenden, tenminste als één van die drie een publieke omroep is die geen reclame mag uitzenden. Op Play 4 en VTM was het business as usual met spots voor limonade en chocolade tijdens de reclamebreak. Eén vulde het gat op door reclame te maken voor eigen programma’s. VRT-gezicht Danira Boukhriss, die de show aan elkaar praatte met VTM-presentator Koen Wauters en Play 4-gezicht Gert Verhulst, was desalniettemin in haar nopjes dat ze voor één keer kon aankondigen dat we er even uitgingen voor reclame.

2. Productplacement kan je ook dansend doen

De liveshow was een mengeling van Liefde voor muziek (vanwege de vele Nederlandstalige songs die voor entertainment moesten zorgen en bijna altijd over de prijzen zelf gingen), Het Rad van Fortuin (er was een rad dat aangaf wie de winnaar was) en een klassieke prijsuitreiking waarvoor iedereen zijn mooiste pak had aangetrokken. Een van de dansers nam tijdens een cover van Lekker blijven hangen van Margriet Hermans toch even tijd om reclame te maken voor een bepaald limonademerk. De camera zoomde gulzig in.

3. Prinses Delphine deed een dansje

Gustaph, de Belgische inzending voor het Songfestival, bracht een eigen Nederlandstalige versie van Warrior van Oscar & The wolf om de bekroning van de deelnemer van het jaar van toeters en bellen te voorzien. Die toeters en bellen kregen ook een adellijk tintje toen prinses Delphine als voormalig deelneemster van Dancing with the stars een dansje deed op het podium. Als Gustaph nog backingdanseressen nodig heeft: één koninklijk adres.

4. Zo’n Kastaar! winnen is écht heel zwaar

Veel tv-gezichten hadden het gewicht van zo’n Kastaar! onderschat, dat eruitzag als een gestileerd uitroepteken. De award bleek zo zwaar dat Ahlaam Teghadouini hem net niet liet vallen toen ze in ontvangst nam voor Roomies.

5. Jelle De Beule droeg zijn award op aan de recensenten

Nonkels werd uitgeroepen tot populairste fictiereeks, en in hun dankwoord begonnen Jelle De Beule en Rik Verheye eerst vrolijk de nonkels uit Nonkels uit te hangen. Maar De Beule was de negatieve recensies blijkbaar nog niet helemaal vergeten en droeg zijn Kastaar! uiteindelijk als Jelle De Beule op aan de recensenten.

Nonkels Foto: Carlo Coppejans

6. Average Rob gaf de tv-sector een veeg uit de pan

De meest kritische noot van de avond ( we vergeten en vergeven even Jelle De Beule) kwam van Youtubester Average Rob, de enige winnaar die niét verbonden was een van de organiserende mediagroepen. Toen hij bekroond werd in de categorie populairste online videoreeks van het jaar, kon hij het niet laten om DPG Media, VRT en Play Media eraan te herinneren dat hij geen deel uitmaakt van hun clubje en ooit zelfs door een Vlaamse tv-zender afgewezen werd. ‘Ik hoop dat dit bewijst dat je geen grote mediagroep nodig hebt om nice shit te maken’, zei hij triomfantelijk. ‘We hebben het opgenomen tegen grote productiehuizen. En we hebben gewonnen.’

Average Rob Foto: Carlo Coppejans

7. Hugo Sigal kreeg een staande ovatie

Tussen alle schouderklopjes, dansjes, dankwoorden en glitterpakken door was er ook even tijd voor een meer ingetogen moment. Hugo Sigal, de helft van Nicole & Hugo, nam zingend afscheid van bekende Vlamingen die het afgelopen jaar gestorven zijn – het was de eerste keer dat hij zonder zijn vrouw, Nicole Josy, op het podium stond. Sigal barstte in tranen uit toen de laatste noten weerklonken en de beeltenis van zijn overleden vrouw werd geprojecteerd op groot scherm. Hij kreeg daarop een staande ovatie van het publiek.

8. Tom Waes en co. deden mee even aan ‘The masked singer’

De vier genomineerden die overbleven in de categorie mediapersoonlijkheid, Tom Waes, Fien Germijns, Dieter Coppens en James Cooke (als Radijsje!), moesten allemaal een pak aantrekken zoals in The masked singer en zingen voor de winnaar bekendgemaakt werd. En dat was bijna even zwaar als een Kastaar! dragen. Er was na al dat gezang nog even een flirterig moment tussen Danira Boukhriss en een bezwete Tom Waes. Zij vond hem zo verkleed charisma hebben, hij wist te zeggen dat hij wel nog meer charisma onder zijn pak had zitten.

9. De nieuwsankers kregen geen prijzen maar wel aandacht

Er is geen Kastaar! voor populairste actuaprogramma, maar net daarom kregen de nieuwsankers Freek Braeckman voor VTM en Fatma Taspinar voor VRT toch even tijd van Koen Wauters om te zeggen hoe ze er 365 dagen per jaar staan voor de mensen en hoe belangrijk nieuws wel is. Zo, nu weet u dat ook weer.

De winnaars gekozen door het publiek

Televisieprogramma van 2022:

• De mol (Play 4, Play Media)

Radioprogramma van 2022:

• Maarten & Dorothee (QMusic, DPG Media)

Online videoreeks van 2022:

• Average Rob

Podcast van 2022:

• De kroongetuigen (HLN, DPG Media)

Fictiereeks van 2022:

•Nonkels (Play 4/ Streamz)

Deelnemer van 2022:

•Bart Cannaerts in De allerslimste mens ter wereld (Play 4, Play Media)

Mediamoment van 2022:

•Onverwachte wending: Philippe verlaat De mol (Play 4, Play Media)

Mediapersoonlijkheid van 2022 :

•James Cooke (Play 4, Play Media)

De juryprijzen

Doorbraak van het jaar:

• Gloria Monserez

Carrièreprijs:

• Bart Peeters

Juryprijs voor een uitzonderlijke productie:

• Roomies (Canvas/ VRT Max)