Sparkle Awards bekronen Transgender Infopunt en Rainbow Ambassadors

Çavaria, de Vlaamse koepel van lgbti-organisaties, reikt jaarlijks de Sparkle Awards uit aan initiatieven die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving. Naast projecten voor trans en oudere personen werden ook de ouders van de vermoorde Ihsane Jarfi geëerd.

Zaterdagavond organiseerde Çavaria voor de zevende keer de Sparkle Awards in de Vooruit in Gent. Het Transgender Infopunt won de diversity award voor de zorgbrochures in zes talen die het ontwikkelde rond het transgender thema. ‘De infobrochures voor anderstaligen zorgen ervoor dat iedereen die aan het begin van een mogelijke transitie staat de juiste informatie vindt ongeacht de taal die ze spreken’, aldus Eef Heylighen, de woordvoerder van Çavaria.

De community award ging naar de Rainbow Ambassadors, die opkomen voor lgbti-senioren. Zij stelden een manifest op waarin de huidige situatie van regenboogouderen wordt aangekaart en enkele eisen worden geformuleerd om die te verbeteren. Heylighen: ‘Ze doen daarmee een oproep aan de overheden op alle niveaus om te zorgen voor het mentaal en fysiek welzijn van lgbti-senioren. Voor hen is het niet vanzelfsprekend zichzelf te zijn in verzorgingstehuizen, waardoor ze op latere leeftijd vaak terug de kast in moeten.’

De life time achievement award tot slot ging naar Hassan en Nancy Jarfi, de ouders van de tien jaar geleden brutaal vermoordde Ihsane Jarfi. De moordenaars van hun zoon werden opgepakt en veroordeeld, waarbij voor het eerst in de Belgische geschiedenis homofobie als verzwarende omstandigheid werd ingeroepen.

Na zijn dood richtten zijn ouders de stichting ‘Fondation Ihsane Jarfi’ op om te strijden tegen discriminatie, haat en geweld. Met het theaterstuk La reprise van Milo Rau en de film Animals van Nabil Ben Yadir leeft het verhaal van Jarfi verder; in Brussel is er ook een grote muurschildering van hem.