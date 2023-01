Westerlo legt zwak KV Mechelen over de knie met twee doelpunten

Na een 1 op 9 heeft Westerlo opnieuw aangeknoopt met de zege. De Kemphanen waren zonder Lyle Foster negentig minuten lang heer en meester tegen een onmondig KV Mechelen.

Wie wordt de vervanger van Lyle Foster? Het was het grote vraagstuk dat Jonas De Roeck na de recordtransfer van de Zuid-Afrikaan naar Burnley FC kreeg voorgeschoteld. De Kempense coach verraste met het duo Vaesen-Chadli in de spits, waardoor Nene naar de flank verhuisde.

In de nieuwe formatie moest Westerlo niet aan offensieve slagkracht inboeten. Integendeel. Tegen een afwachtend KV Mechelen – zonder Hairemans, Storm en Da Cruz – waren de Kemphanen in de openingsfase heer en meester. Na een te korte terugspeelbal van Verstraete had Chadli de score na vier minuten altijd moeten openen. De voormalige Rode Duivel schoof het leer naast Coucke maar ook aan de verkeerde kant van de paal over de doellijn.

Nog voor het kwartier had de thuisploeg al vier keer voor dreiging gezorgd. Van den Keybus en opnieuw Chadli kregen het leer niet binnen het kader, Nene kon onvoldoende kracht leggen in zijn kopbal. Halfweg de eerste helft volgde dan toch de beloning na een aanval uit het boekje. Van Eenoo haalde de achterlijn en legde perfect terug in de zestien. Chadli kwam een teen te kort, maar de goed gevolgde Vaesen zette het Kempense overwicht om in een verdiende voorsprong: 1-0. Voor Van Eenoo trouwens zijn 100e beslissende actie – doelpunt of assist – in zijn carrière.

Foto: BELGA

Een inspiratieloos KV Mechelen, waar de 17-jarige Soelle Soelle voor het eerst aan de aftrap stond, speelde aanvallend helemaal niets klaar. Twee schoten uit de tweede lijn, twee trainingsballen voor Bolat. Het gevaarlijkste standje kwam er nog na een verdedigende actie van Reynolds. De Amerikaan kopte het leer terug op Bolat en die had dat duidelijk niet verwacht. Gelukkig voor de thuisploeg dwarrelde de bal in hoekschop.

Westerlo, dat op het einde van de eerste helft nog Chadli geblesseerd zag uitvallen, kon na 45 slechts over één ding niet tevreden zijn: dat het slechts één keer had gescoord uit twaalf doelpogingen. Rendement, het is ondanks de vele goals dit seizoen wel vaker een probleem voor het team van De Roeck.

Coucke voorkomt erger

In tegenstelling tot de voorbije weken brak het gebrek aan efficiëntie Westerlo deze keer niet zuur op. KV Mechelen, met Ngoy en Vanlerberghe in de ploeg voor Soelle Soelle en Van Hoorenbeeck, probeerde in de tweede helft hoger druk te zetten, maar Westel bleef de wedstrijd domineren.

Een eerste omschakelmoment werd nog slecht uitgespeeld, maar net voor het uur was het opnieuw bingo. Een hoekschop van Madsen waaide helemaal tot aan de tweede paal, waar Vaesen zijn tweede van de middag helemaal vrij kon binnenschuiven. Opmerkelijk: de voorbije 22 wedstrijden had de 21-jarige aanvaller slechts één keer de weg naar doel gevonden, plots staat de teller op drie.

Foto: belga

KV Mechelen slaagde er niet in om een vuist te maken en ontsnapte in ’t Kuipje nog aan een zware afstraffing. Vetokele en Fixelles besloten van dichtbij recht op Coucke. Een vrije trap van De Cuyper ging richting de kruising, maar met een zweefduik lag de Mechelse doelman opnieuw dwars.Malinois werd na een rode kaart voor Lavalée nog herleid tot tien man. Boeken definitief dicht, maar ook nu weigerde een dartel voetballend Westerlo de voet van het gaspedaal te halen. Het leverde echter geen derde doelpunt meer op, al zullen ze daar in de Kempen niet lang van wakker liggen. Westerlo staat dankzij de eerste zege in vier wedstrijden steviger in de top acht, KV Mechelen zit na een 4 op 30 buitenshuis met een stevig uitcomplex.