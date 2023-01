Groen: ‘Laagste lonen laten stijgen met 300 euro netto’

Op haar nieuwjaarsreceptie pleitte de partij Groen voor een belastinghervorming waardoor de laagste lonen met 300 euro netto per maand zouden stijgen.

Covoorzitters Jeremie Vaneeckhout en Nadia Naji pleiten voor een verschuiving van de belastingen naar de grote inkomens en hoge vermogens. ‘Op die manier laten we niemand achter.’ ‘De accijnshervorming moet er absoluut komen,’ zeiden ze, ‘want die versnelt de transitie naar hernieuwbare energie. Maar eerst en vooral moeten we de meest kwetsbaren zekerheid bieden en het sociaal energietarief verlengen tot het einde van dit jaar.’

Maken dat de energiefactuur betaalbaar blijft, is voor de groene covoorzitters de prioriteit van de federale regering. ‘Voor mensen die net geen aanspraak kunnen maken op het sociaal tarief, willen we een belastinghervorming die hun 300 euro netto per maand oplevert. Iedereen heeft recht op een warme thuis en een menswaardig inkomen.’

Meer middelen voor kinderopvang en jeugdhulp

Ook de werkingsmiddelen voor de kinderopvang, de jeugdhulp en de gehandicaptenzorg moeten, volgens de ecologisten, omhoog. ‘De inflatie wordt schaamteloos misbruikt om bikkelharde besparingen door te voeren. Terwijl overal de kosten stijgen, laat de Vlaamse regering de werkingsmiddelen voor heel wat sectoren niet mee stijgen. Instellingen voor kinderopvang, jeugdhulp of gehandicaptenzorg moeten het al tien jaar met hetzelfde, niet-geïndexeerde potje doen.’

Vaneeckhout en Naji zeggen ook ‘niet mee te doen aan de verrechtsing van de politiek’. ‘Straffe uitspraken, daar help je niemand mee vooruit. Kleuters hun kindergeld afpakken als ze niet genoeg Nederlands kunnen? Daar doen we niet aan mee. Een examen om Belg te mogen worden? Mensen verplichten hun kind naar de opvang te sturen? Wij doen niet mee.’

Pacifistisch DNA en wapenleveringen

De groenen staan ook achter de wapenleveringen aan Oekraïne, zij het niet van harte. De agressieoorlog van Rusland ‘deed ons voortdurend zoeken naar de juiste balans tussen ons pacifistische DNA en het belang dat we hechten aan democratie en de internationale rechtsorde’, zegt Vaneeckhout. ‘Poetins invasie in Oekraïne is een enorme schending van de basiswaarden van de Verenigde Naties. De Oekraïense bevolking heeft als enige het recht om te besluiten wat de toekomst van het land zal zijn.’

Hetzelfde pragmatisch voorbehoud viel te horen over het langer openhouden van de kerncentrales. ‘In een ongeziene energiecrisis houden we op een verstandige manier twee nucleaire centrales langer open. Dat is niet wat we wilden, maar het is wel wat moet gebeuren.’