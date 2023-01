Oud-Navo-generaal Pavel klopt populistische Babis in Tsjechische presidentsverkiezingen

De voormalige Navo-generaal Petr Pavel (61) wordt de volgende president van Tsjechië te worden. Hij klopte daarbij de populistische oud-premier Andrej Babis in de tweede ronde voor de veeleer symbolische functie van president.

Met 88 procent van de stemmen geteld, is de kloof nu te groot geworden om nog te overbruggen. Oud-Navocommandant Petr Pavel staat aan de kop met 57 procent van de stemmen. Zijn uitdager en ex-premier Andrej Babis staat op 42,96 procent. Een stevige overwinning voor Pavel, die zich in zijn campagne erg pro-Oekraïne toonde en zich opwierp als verdediger van de liberale democratie in het land.

Babis, een oligarch-miljardair met een media- en landbouwimperium, lijkt zo naar de politieke exit verwezen. Zijn campagne was het spiegelbeeld van die van Pavel. Hij omschreef Pavel als een oorlogszuchtige Navo-topman. De Orban-bondgenoot meende dat hij de zaken beter zou aanpakken.

In Tsjechië heeft de president relatief weinig macht en moet hij vooral het land vertegenwoordigen. Hij mag wel de regering en de rechters van het Grondwettelijk Hof benoemen. Hij is ook opperbevelhebber van het leger. Pavel volgt zittend president Milos Zeman op.