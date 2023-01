Hendrickx verlaat Finland met een andere kleur dan gehoopt

Geen zilver gewonnen, maar goud verloren: Loena Hendrickx wist dat ze foutloos moest blijven in haar vrije kür, maar de vicewereldkampioene kunstschaatsen kwam twee keer ten val. Uiteindelijk strandde ze op 6,5 punten van de Georgische Anastasiia Goebanova.

Ze verliet hoofdschuddend de piste, zichtbaar ontgoocheld. Meteen na het einde van haar vrije kür besefte Loena Hendrickx (23) al dat het goud verloren was. Ze was nochtans uitstekend begonnen, maar dertig seconden in het midden van haar oefening, waarin ze bij een triple lutz en een flip ten val kwam, kostten haar de Europese titel.

Na afloop zocht ze troost in de armen van haar broer Jorik en haar Hongaarse choreograaf Adam Solya. Want al is ze de eerste Belgische vrouw die op het EK kunstschaatsen een medaille pakt, ze wist dat ze de kans had gemist om nog een unieker stukje vaderlandse sportgeschiedenis te schrijven.

Vooraf was de vicewereldkampioene en Europese leading lady getipt als de topfavoriete voor de titel, maar het was Anastasiia Goebanova die zich in de Metro Arena het koelbloedigst toonde. Met haar beste vrije kür van het seizoen (130,10 punten, totaalscore: 199,91 punten) haalde de Georgische het goud binnen. Hendrickx strandde op 6,5 punten.

Flink gehuild

Dat ze op haar hotelkamer eens flink gehuild had, maar er opnieuw klaar voor was, had de Kempense voor de vrije kür gezegd. In plaats van met een geruststellende voorsprong begon ze vanmiddag met bijna twee punten achterstand op Goebanova aan haar oefening. Maar, stelde ze: ‘Ik ga voor niets minder dan goud.’

Haar topscore op de vrije kür is normaal veel hoger dan die van haar Georgische concurrente – Hendrickx’ beste seizoensscore bedraagt 143,59 punten. Omdat de lange kür ook vijf elementen (sprongen, pirouettes en passenreeksen) meer bevat dan de korte – een negenkoppige jury beoordeelt twaalf in plaats van zeven elementen op zaken als technische uitvoering, choreografie en schaatsvaardigheid – waren er bovendien nog een pak punten te verdienen.

Stress

Hendrickx, die zelden kraakt onder de stress maar door haar status als topfavoriet zichzelf veel druk had opgelegd, kreeg zo de kans om alsnog naar haar eerste Europese goud te glijden. De opdracht was duidelijk: foutloos blijven, iets wat haar donderdag niet was gelukt. De vicewereldkampioene moest de piste in na de Zwitserse Kimmy Repond, die had uitgepakt met een indrukwekkende kür en daarvoor beloond was met de leidersplaats in de tussenstand.

Ze ging sterk van start, vol expressie en met kwaliteitsvolle en technisch perfect uitgevoerde sprongen, maar bij haar zevende element – een drievoudige lutz – ging het mis. Bij de daaropvolgende flip kwam Hendrickx opnieuw ten val. Fouten die ze zich eigenlijk niet meer kon veroorloven.

Hendrickx maakte haar oefening nog sterk af, waardoor de jury haar nog 125,63 punten gaf – voldoende om met een totaalscore van 193,48 punten aan de leiding te komen, maar een eind onder haar persoonlijke topscore. Het hing nu van Goebanova af of ze met goud dan wel zilver naar huis zou gaan. De Georgische hield het hoofd koel en reed in een vrijwel feilloze kür naar haar beste score van het seizoen (130,1) en het goud.

Zuur

Dat Hendrickx naast de Europese titel grijpt, moet zuur smaken. Ze wist dat met twee foutloze küren het goud binnen handbereik lag, maar ze haalde zowel donderdag als vandaag niet haar gebruikelijke niveau. Bovendien was het voor haar ook misschien wel de enige kans ooit op het goud. De vraag is immers hoelang de ongenaakbare Russinnen nog uitgesloten zullen blijven van de internationale competities.

Naar eigen zeggen had Hendrickx nog nooit zo hard getraind als voor dit kampioenschap. Het zilver tekent wel de gestage opgang die ze de voorbije jaren heeft gemaakt. Op haar allereerste EK, in 2017, werd ze nog zevende en vorig jaar viel ze net naast het podium. Vandaag is ze, ook vanwege haar uitstraling, een internationale publiekslieveling. In maart krijgt ze op het WK in Japan de kans om revanche te nemen.

Pinzarrone knap 5de

Hoewel het EK voor Hendrickx niet het verwachte hoogtepunt in haar loopbaan werd, was het resultaat voor België niettemin uniek. Want behalve haar zilver was er ook een knappe vijfde plaats voor Nina Pinzarrone. De 16-jarige Brusselse had zich donderdag met haar beste score van dit seizoen (61,35 punten) verrassend als 6de geplaatst voor de vrije kür. En ook daarin liet de debutante zich niet intimideren: ze bleef bijna foutloos en schaatste naar een persoonlijk record: 124,57 punten, of net geen drie punten meer dan haar vorige beste score.