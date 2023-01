Opnieuw aanslag gepleegd in Maasmechelen

Opnieuw is er een aanslag gepleegd in Maasmechelen. Een tuinhuis in Eisden-Tuinwijk werd door brand vernield. Het geweld is wellicht drugsgerelateerd.

Bewoners van de Bevrijdingslaan in Eisden-Tuinwijk (Maasmechelen) zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag weer opgeschrikt door enkele enorme knallen. Een tuinhuis achter een woning stond nadien in lichterlaaie. De brandweerpost van Maasmechelen van de zone Oost-Limburg bluste de brand. Zaterdagvoormiddag zijn het gerechtelijk lab en Dovo, de ontmijningsdienst van het leger, ter plaatse gekomen voor een sporenonderzoek. Buurtbewoners zagen na een eerste knal rond 0.30 uur twee gemaskerde personen weglopen.

De lokale politie wil voorlopig niets kwijt. In het huis dat geviseerd werd, verbleef familie van de 19-jarige man uit Maasmechelen die in de cel belandde voor de aanslag op een huis in Brasschaat, op zondag 22 januari. Behalve de 19-jarige werden daarvoor zijn 18-jarige vriendin uit Nederland en twee minderjarigen gearresteerd. In het huis waar het tuinhuis in brand vloog, was op dat ogenblik niemand aanwezig.

Het is niet de eerste keer dat de Bevrijdingslaan ’s nachts te maken krijgt met een aanslag. Maandag 16 januari rond 3 uur gooiden twee onbekenden een vuurwerkbom naar de deur van een huis. De nacht ervoor, zondagochtend 15 januari, lieten onbekenden een vuurwerkbom ontploffen in de inkomhal van een appartementsgebouw in Mechelen-aan-de-Maas. Op de muur was een bedreiging aangebracht aan het adres van een jonge Maasmechelaar.