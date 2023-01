Belgische tickets voor Tomorrowland meteen uitverkocht

De voor het Belgische publiek voorbehouden tickets voor Tomorrowland 2023 zijn vanmorgen meteen allemaal de deur uit gegaan. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Vanavond start de internationale voorverkoop en in de loop van de namiddag en avond lost de organisatie ook welke artiesten dit jaar op het podium zullen staan in De Schorre in Boom.