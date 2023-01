11.11.11 heeft nieuw logo en heeft genoeg van liefdadigheid

11.11.11, de Vlaamse middenveldorganisatie die zich inzet voor internationale solidariteit, heeft tijdens haar nieuwjaarsevent, in aanwezigheid van minister voor Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez (Vooruit), in Brussel een manifest en vernieuwd logo en slogan voorgesteld.

Met “Strength in numbers” als slogan wil 11.11.11 dé beweging vormen die de internationale strijd tegen uitbuiting aanvuurt. ‘Macht en middelen moeten eerlijker worden verdeeld, overal’, stelt directeur Els Hertogen.

‘11.11.11 is al decennialang een vaste waarde en daar zijn we trots op’, zegt Hertogen. ‘Vier op de vijf Vlamingen kent ons, al is het van naam, dat is een gigantisch potentieel draagvlak.’ Dat veel van die Vlamingen niet weten waar 11.11.11 precies voor staat, moet de nieuwe branding aanpakken, vertelt Hertogen: ‘Terwijl we ons van crisis naar crisis sleuren, zet 11.11.11 in op problemen bij de wortels aanpakken. Meer dan ooit willen we mensen meenemen in onze wereldwijde strijd voor structurele oplossingen.’

Het doel is dan ook om de komende jaren te benadrukken dat 11.11.11 strijdt tegen uitbuiting, waar dan ook. De klassieke oplossingen voldoen daarom niet meer, 11.11.11 is klaar met liefdadigheid. ‘Dat volstaat al lang niet meer,’ benadrukt Hertogen. ‘Als we echt iets willen veranderen, moeten we naar de wortels gaan. Dat betekent: macht en middelen herverdelen. Structuren in vraag stellen.’

Samen met een verscherpte boodschap komt ook een vernieuwd logo. Het rood-zwarte logo gaat ondertussen al decennia mee, en werd vervangen door een eigentijdse versie, met moderne beeldtaal. In een nieuw manifest kondigt de organisatie ook aan dat ze niet kan en wil aanvaarden dat de ene mens meer waard is dan de andere: ‘Nergens. Nooit.’