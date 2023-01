Een rechtbank in San Francisco heeft vrijdag beelden vrijgegeven van de aanval op Paul Pelosi, de echtgenoot van de voormalige voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi. In de video, gemaakt met een bodycam van een agent, is te zien hoe aanvaller David DePape met een hamer de 82-jarige Pelosi belaagt.

The Washington Post bestempelt de vrijgegeven beelden als “kort, chaotisch en dramatisch”. Eerst is te zien hoe aanvaller DePape, een 42-jarige Canadees, praat met Pelosi, die in onderbroek en T-shirt in de deuropening van zijn woning staat. De twee houden allebei de hamer vast, totdat de politie arriveert en de verdachte vraagt deze neer te leggen, waarna de aanval begint. Pelosi wordt getroffen aan het hoofd, waarna de politiemensen DePape overmeesteren. De video, die op last van een rechter was vrijgegeven, duurt zo’n anderhalve minuut.

Bij de aanval liep Pelosi (82) een schedelbreuk en zware verwondingen aan zijn rechterarm en beide handen op. DePape, die wordt verdacht van poging tot doodslag en aanval met een dodelijk wapen, ontkent alle schuld. Tegen agenten zei hij eerder wel dat het zijn plan was om ‘Nancy te gijzelen en met haar te praten.’ Als zij ‘de waarheid’ zou vertellen, zou hij haar laten gaan. Als ze zou liegen zou hij ‘haar knieschijven breken’.

Een zichtbaar geëmotioneerde Nancy Pelosi gaf in het Capitool een korte verklaring over de vrijgegeven beelden. ‘Ik was absoluut niet van plan de aanslag op het leven van mijn man te zien en ik zal geen uitspraken meer doen over deze zaak’, aldus Pelosi.