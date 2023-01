Alexander Blockx wint als eerste Belgische junior Australian Open

Alexander Blockx heeft zijn favorietenrol in de finale van de Australian Open bij de junioren waargemaakt. Als derde reekshoofd klopte onze landgenoot de Amerikaan Learner Tien in drie sets (6-1, 2-6 en 7-6). Wordt hij de opvolger van David Goffin?

Blockx is de derde Belg die op een grandslamtoernooi de eindzege pakt bij de junioren. Jacky Brichant in 1947 en Kimmer Coppejans in 2012 deden het de 17-jarige Antwerpenaar voor, allebei op het gravel van Roland Garros. Voor de jonge Belg was het de eerste grandslamfinale, en zijn parcours mag gezien worden. In zijn vijf enkelpartijen in aanloop naar de finale gaf hij slechts één set uit handen.

Samen met Gilles Arnaud Bailly, de nummer 1 bij de juniores én verliezend finalist vorig jaar op zowel Roland Garros als de US Open, moet Blockx in dit decennium het Belgische tennis gaan dragen. Zonder onverwachte ontwikkelingen zal David Goffin nog wel enkele jaren een vaste waarde blijven in de subtop/middenmoot, maar dat tienerduo zou hem na verloop van tijd moeten kunnen aflossen. De weg is natuurlijk nog heel lang. Op de ATP-ranking staat Blockx 1.306de, Bailly 1.018de. Met deze eindoverwinning zal Blockx wel wat plaatsen stijgen.

Proeven

Beiden hebben vorig jaar al geproefd van het ‘echte werk’. Kapitein Johan Van Herck nam het duo op in zijn Davis Cup-team, dat uitkwam tegen Duitsland in Hamburg en neemt Blockx ook mee naar Zuid-Korea volgende week. Op de European Open in Antwerpen kregen ze een wildcard. In een gesprek met de RTBF verklaarde Van Herck hoezeer hij gelooft in dat duo. ‘Ik ken Alexander uit mijn tijd bij Tennis Vlaanderen, waar hij op zijn elfde trainde. Hij heeft een enorme feeling voor het spelletje en bezit de juiste attitude. Met de correcte begeleiding kunnen ze een mooie toekomst uitbouwen.’

Ook Goffin zelf gelooft in het duo. ‘Het zijn twee mooie atleten. Op hun leeftijd zag ik er minstens twee jaar jonger uit. Ze beschikken alle twee over een uitstekende mentaliteit. Alexander moet misschien nog wel wat steviger worden, alhoewel hij de bal al heel hard raakt. Ze kunnen mekaar naar grotere hoogtes brengen.’

Oekraïense origine

Blockx, wier ouders van Oekraïense origine zijn, hoort al geruime tijd bij de betere spelers van zijn leeftijdscategorie op internationaal vlak. Hij was voor aanvang de eerste Belgische finalist ooit in de jongensafdeling op de Australian Open. Na zijn 6–1, 2–6 en 7–6-overwinning tegen de Amerikaan Learner Tien kan hij zich nu ook een historische eindwinnaar in die categorie noemen.