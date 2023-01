Conner Rousseau: ‘Wiskundig gezien is er nu geen andere optie dan met N-VA’

Vooruit zal straks wel met de N-VA moeten in zee gaan. ‘Wij hebben met niemand een deal. Maar wiskundig gezien is er nu geen andere optie’, zegt partijvoorzitter Rousseau in Het Nieuwsblad

De Wetstraat is al langer in de ban van een romance tussen Conner Rousseau en Bart De Wever, tussen Vooruit en N-VA. Beide besturen al in Antwerpen (met Open VLD) en zouden na de verkiezingen in 2024 ook in Vlaanderen samen gaan regeren, zo willen de geruchten. En het gaat niet alleen om geruchten maar ook om wiskunde.

De ­huidige ‘Zweedse’ coalitie van N-VA, CD&V en Open VLD in Vlaanderen is al even haar meerderheid kwijt in de peilingen. Die meerderheid komt mogelijk wel in zicht wanneer CD&V of Open VLD ingeruild worden voor een groeiend Vooruit – waar De Wever in 2019 al een Vlaamse regering probeerde mee op te ­tuigen. De cijfertjes maakten dat toen uiteindelijk niet haalbaar.

Bovendien lijkt het er sterk op dat in Gent ook een coalitie tot stand komt tussen N-VA, Vooruit en Open VLD.

Dat betekent niet dat Rousseau niet kritisch is voor N-VA. Tijdens zijn nieuwjaarsspeech vorig weekend viel hij zwaar uit naar de N-VA en in een interview met Het Nieuwsblad doet hij dat dit weekend opnieuw. Het verhaal dat N-VA en de Vlaamse regering op dit moment schrijven, slaat volgens hem nergens op. ‘Alles gaat achteruit, alles wordt duurder en alles is kapot bespaard.’

Doet hij dat om de verhalen over de romance tussen zijn partij en N-VA te counteren? In Het Nieuwsblad zegt Rousseau over die analyses: ‘Al die toppoliticologen zouden toch moeten ­weten dat onze kritiek niet nieuw is. Op onze nieuwjaarsreceptie was het gewoon wat scherper. En voor alle duidelijkheid: wij hebben met niemand een deal. Maar zelfs een blinde kan ook zien dat het straks voor N-VA ofwel met Vlaams Belang of met Vooruit zal zijn.”

De N-VA zal er altijd bij zijn? ‘Wiskundig gezien is er nu geen andere optie. Maar hoe groter wij worden, hoe meer we kunnen wegen op het ­beleid.’

Schoolplicht verlagen

In het kranteninterview stelt Rousseau ook voor dat kleuters vanaf 3 jaar verplicht naar school moeten, om alle kinderen dezelfde kansen te geven en geen taalachterstand op te lopen vooraleer ze aan het eerste leerjaar beginnen. Maar de Vooruit-voorzitter vraagt zich ook af of de schoolplicht voor leerlingen uit het tso en bso dan ook niet beter wordt verlaagd van 18 naar 16 jaar.

‘Sommige jongeren zijn op 16 schoolmoe, raken hun motivatie kwijt en beginnen ook gefrustreerd op de werkvloer. Is het dan niet beter om hen meteen te laten werken? Je moet die gasten dan nog wel begeleiden tot ze 18 zijn, maar ze hoeven niet meer constant op school te zijn’, zegt Rousseau in het interview. Eerder lanceerde ook onderwijsspecialist Dirk Van Damme de denkpiste al.