322 sociale huurders betrapt met onroerend goed in buitenland

De voorbije twee jaar zijn in Vlaanderen 322 sociale huurders met onroerend goed in het buitenland betrapt. Limburg is koploper met 186 frauderende huurders. ‘Het aantal overtreders blijft hoog en dus verlengen we het contract met de onderzoeksbureaus’, zegt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) in Het Belang van Limburg.

Wie sociaal huurt, mag geen onroerend goed bezitten.

Omdat sociale huisvestingsmaatschappijen geen gegevens uit buitenlandse kadasters kunnen opvragen, stonden de kantoren tot voor kort zo goed als machteloos tegenover mogelijk misbruik. Huurders moesten een verklaring op eer ondertekenen, maar ook bij vermoedens van fraude konden geen onderzoek in het buitenland worden gevoerd.

Begin 2021 voerde minister Diependaele de strijd op. ‘Sociale huisvestingsmaatschappijen zullen voortaan via een raamovereenkomst private onderzoeksbureaus kunnen inschakelen die nagaan of een huurder buitenlands onroerend goed bezit’, kondigde hij toen aan.

De eerste resultaten zijn er nu. ‘Van maart 2021 tot eind 2022 zijn er in totaal 677 onderzoeken naar buitenlandse eigendom aangevraagd door 35 verschillende huisvestingsmaatschappijen’, verduidelijkt de minister nu. Liefst 322 keer (48 procent) werd er relevante en proportionele eigendom in het buitenland aangetroffen.

Een van de meest flagrante overtredingen die aan het licht kwam, was een huurder uit het Antwerpse die in het buitenland een volledige appartementsblok bezat en verhuurde. De meeste onderzoeken werden uitgevoerd in Marokko (295), Turkije (243) en Italië (68).

Volgens de minister betalen de onderzoeken zichzelf meer dan terug. ‘De Vlaamse overheid betaalt 100 procent van het onderzoek als er eigendom wordt aangetroffen en 75 procent als dat niet het geval is. Dat heeft ons al één miljoen euro gekost, maar de return bedraagt een veelvoud daarvan.’ Frauderende huurders moeten immers de onterecht verkregen sociale kortingen terugbetalen. ‘Daarnaast is er een sterk ontradend effect en komen er woningen vrij voor mensen die er wél recht op hebben,’ zegt Diependaele.

Gelet op het hoge aantal frauderende huurders en de positieve feedback van de huisvestingsmaatschappijen over de inzet van de gespecialiseerde onderzoeksbureaus, heeft de minister beslist om het raamcontract dat 14 maart 2023 vervalt, met een jaar te verlengen.