Ronde van San Juan - Evenepoel valt aan maar overschat zichzelf

Colombiaan Miguel Angel Lopez (Team Medellin - EPM) heeft na winst in de koninginnenrit van de Ronde van San Juan ook de leiderstrui veroverd. Remco Evenepoel finishte na een aanval op tien kilometer van de finish als zevende, met meer dan een minuut achterstand.

De Alto Colorado is met zijn 2.623 meter hoogte het dak van de Ronde van San Juan. Het was de enige aankomst bergop, al is de klim eerder een loper (18 kilometer aan 4,2 procent) waar de wind vrij spel heeft.

Al in de eerste kilometers van deze koninginnenrit kwam een vlucht van zeven renners op gang: één Italiaan, vijf Argentijnen en één Panamees.

De Italiaan Manuele Tarozzi droeg de bergtrui en reed met een missie weg uit de kopgroep: als eerste de top van de Alto de la Crucecita bereiken, de punten pakken en zo leider blijven in het bergklassement. Nadat hij dat kunststukje had verwezenlijkt, zette hij zijn solo door. Toen het kaarsje van de Italiaan langzaam aan het uitdoven was, kwam de 43-jarige Argentijn Messineo hem vervoegen: twee vogels voor de katten.

Evenepoel breekt de koers open, maar heeft spijt

Tien kilometer voor de top sprong Remco Evenepoel verrassend weg uit het peloton waar Medellin-EPM, de ploeg van Miguel Angel Lopez, nochtans flink op kop aan het rijden was. Hij profiteerde even van het zog van de motoren om het gaatje te slaan.

De mannen van INEOS-Grenadiers reageerden en trokken het peloton in stukken. Evenepoel keek achterom en liet hen terugkomen. De wereldkampioen had op zijn adem getrapt, want toen Lopez een tegenaanval plaatste, moest hij passen. Bernal, Higuita, Ganna en Rubio wisten wel te reageren en waren weg. Evenepoel had de koers opengebroken, maar kocht daar niets mee.

Evenepoel beklaagde zich achteraf zijn vroege aanval. ‘Dat was niet mijn slimste zet’, gaf hij ruiterlijk toe. ‘Het was een beetje hoogmoed en achteraf bekeken zelfs een zelfmoordpoging. Ik heb nog niet getraind op dat soort inspanningen. Ik sloeg wel een mooi gat na 2 à 3 minuten vol gas te gaan, maar dan zaten mijn armen vol lactaat. Ik hoopte even te kunnen recupereren en dan een tempo aan te kunnen houden, maar dat zat er niet in.’

‘Ik had nochtans goede benen, maar ik had ze beter gespaard voor de laatste kilometers of niet moeten doorrijden toen ik niemand mee kreeg’, zei Evenepoel.

Uit het elitegroepje zonder Evenepoel scheidde de Colombiaan Miguel Angel Lopez zich eerst met zijn landgenoot Sergio Higuita af om er nadien alleen vanonder te muizen.

Lopez pakt zijn revanche

Lopez is niet onbesproken. Hij is in opspraak gekomen omwille van zijn banden met een Spaanse arts die genoemd wordt in enkele dopingzaken. Hij werd daardoor ontslagen door Astana, maar bij het Colombiaanse Medellin-EPM heeft hij een genadige nieuwe thuis gevonden. Gedreven door revanche zette hij alle aanwezige WorldTour-renners een neus. Filippo Ganna werd knap tweede, Sergio Higuita derde, Egan Bernal vierde, en Éiner Rubio vijfde. Vier Colombianen in de top vijf dus. Remco Evenepoel kwam op zo’n 1’08” binnen.

‘Ach ja, de renners die voor me eindigen, staan allemaal verder in hun voorbereiding dan ik en als ik ergens fouten mag maken, dan is het beter dat ik het hier doe dan straks in de Giro’, relativeerde Evenepoel. ‘De waarden die ik nadien nog trapte, waren wel weer goed. Daarmee had ik zeker bij het tweede groepje kunnen blijven. Ontgoocheld ben ik dus niet met mijn vorm, maar wel met de beslissingen die ik nam.’