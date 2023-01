Amerika betoogt na fatale arrestatie van zwarte man

In meerdere Amerikaanse steden is geprotesteerd naar aanleiding de dood van een 29-jarige man. Hij overleed nadat politiemannen die hem tegenhielden excessief geweld gebruikten. De vijf, ook allen zwart, worden aangeklaagd voor doodslag en zware mishandeling. Ook president Biden heeft al gereageerd.

De politie van de Amerikaanse stad Memphis heeft vrijdagavond de beelden vrijgegeven waarop te zien is hoe de 29-jarige Tyre Nichols drie weken geleden gearresteerd werd. Nichols overleed enkele dagen later. De vijf zwarte agenten, die al ontslagen zijn wegens excessief geweld, worden aangeklaagd voor doodslag en zware mishandeling.

Onder meer in Washington, New York en Memphis zelf werd vrijdagavond betoogd. Dat verliep overal, op enkele schermutselingen met de politie na, eerder rustig. President Biden had er bij de betogers ook op aangedrongen om de manifestaties vreedzaam te laten verlopen. Hij had ook een telefoongesprek met de moeder van Nichols.

New York. Foto: reuters

­Nichols, een werknemer van pakjesdienst FedEx, werd op 7 januari tegen­gehouden door de politie op weg naar huis, nadat hij in een park foto’s had genomen van de zonsondergang.

Snel liep de arrestatie uit de hand. Nichols werd ­bespoten met pepperspray en werd getaserd en geschopt. Nadat Nichols had gezegd dat hij het benauwd had, werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd vastgesteld dat hij zich in kritieke toestand ­bevond. Drie dagen later overleed hij aan zijn verwondingen.

Memphis kampt met hoge ­misdaadcijfers en er is veel frustratie over zware criminaliteit. Cerelyn Davis, de eerste zwarte vrouw die politiechef werd in Memphis, moet dus veel uitdagingen tegelijk het hoofd bieden. In het onderzoek naar de dood van Nichols beloofde Davis de ‘volledige medewerking’ van haar diensten. Ook zouden de eenheden waartoe de betrokken agenten behoorden, ‘volledig en onafhankelijk’ worden door­gelicht.