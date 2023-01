Bewoners vinden onbekende koffer met lichaamsdelen in garagebox in Deurne

In de kelderverdieping van een appartementsgebouw aan de Bisschoppenhoflaan in Deurne zijn vrijdagavond lichaamsresten aangetroffen. Dat bevestigt het Antwerps parket, dat een moordonderzoek is gestart. Volgens verschillende buren is de kelderverdieping van het gebouw een hotspot voor druggebruikers en andere ongewenste gasten.

De politie kwam vrijdagavond rond 20 uur ter plaatse aan het gebouw en stelde meteen een veiligheidszone in. Later werd de ingang van het gebouw met tien appartementen en een handelszaak afgeschermd met een zeil. Ook vuilzakken en een koffer die op de stoep stonden, werden afgeschermd. Rond 22 uur kwam het gerechtelijk lab, de wetsdokter en de onderzoeksrechter ter plaatse voor verder onderzoek.

Het Antwerps parket bevestigt dat er lichaamsdelen zijn gevonden in een pand aan de Bischopopenhoflaan in Deurne. ‘In de kelder zijn menselijke resten aangetroffen’, vertelt Lieselotte Claessens, woordvoerster van het Antwerps parket. ‘Er is een onderzoeksrechter gevorderd voor moord die samen met het gerecht vrijdagavond nog een ter plaatse is gegaan.’ Het parket wenst voorlopig niet verder te communiceren om het onderzoek niet te belemmeren.

Foto: rr

Kast verhuizen

Volgens Het Nieuwsblad werden de lichaamsresten aangetroffen toen bewoners een kast wilden verhuizen naar de kelder. In hun garagebox stond een onbekende koffer. In die koffer troffen de verbouwereerde bewoners lichaamsresten aan, vermoedelijk van een vrouw. Die personen hebben onmiddellijk de politie verwittigd.

Beruchte omgeving

Een buurtbewoonster zegt dat de omgeving rond het appartementsgebouw al jarenlang berucht is in de buurt. ‘We hebben een tijd geleden al eens veel overlast gehad van druggebruikers die zich ophielden in de kelderruimte, die opgedeeld is in verschillende garageboxen. Vorige week nog heb ik ongewenste gasten weggejaagd’, vertelt de vrouw anoniem. Een andere bewoner bevestigt dat de kelderverdieping een verschrikkelijke duiventil is met prostituees, druggebruikers en andere lavelozen die komen en gaan.

De bewuste kelder is zo’n honderd meter lang, onderverdeeld in kleine, afgesloten ruimtes per appartement.