Miljardenfortuin van Gautam Adani smelt weg

Na beschuldigingen van fraude hebben de aandelen van bedrijven in handen van Gautam Adani – tot voor kort de rijkste man van Azië – zware averij opgelopen. Op enkele dagen tijd is Adani miljarden dollars verloren.

De Indiase industrieel bouwde de voorbije jaren een fortuin op. Hij is actief in verschillende sectoren: van havens en steenkool tot data- en mediabedrijven en hernieuwbare energie. Dat bracht hem vorig jaar in de top drie van rijkste mensen op aarde.

Een rapport van de Amerikaanse shortseller Hindenburg Research bracht Adani deze week echter in nauwe schoentjes. Daarin staat dat Adani zich schuldig maakte aan allerlei financiële wanpraktijken. Ook al ontkent Adani dat, het rapport heeft de voorbije dagen een verkoopgolf teweeggebracht van aandelen van zijn bedrijven op de beurs van Mumbai. In totaal is al 51 miljard dollar aan beurswaarde in rook opgegaan. Sommige bedrijfsonderdelen – bijvoorbeeld Adani Green Energy en Adani Total Gas – verloren vrijdag meer dan 20 procent, waardoor de handel diende te worden opgeschort.

Ook het persoonlijk fortuin van Adani lijdt onder het beursverlies. Op amper twee dagen tijd verloor de zakenman 19 miljard dollar. Op de ranglijst van rijkste mensen op aarde opgesteld van zakenblad Forbes is hij teruggevallen van plaats drie naar zeventien.