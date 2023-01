‘Het smelt’ valt in de prijzen op Sundance filmfestival

Actrice Veerle Baetens heeft haar start als filmmaakster niet gemist. Vorig weekend ging haar regiedebuut Het smelt in wereldpremière op het Sundance filmfestival in de VS. Het is er een van de twaalf films binnen de World Cinema-competitie. Hoofdactrice Rosa Marchant is nu bekroond voor haar hoofdrol.

Voor Baetens is het haar eerste film als regisseur. Het smelt vertelt het verhaal van Eva, een jonge vrouw die jaren na een dramatische zomer terugkeert naar haar geboortedorp. Baetens schreef zelf het scenario, samen met Maarten Loix. Het is een adaptatie van diezelfde succesroman van Lize Spit. Rosa Marchant speelt Eva op jonge leeftijd, haar eerste rol in een langspeelfilm. Zij is op het festival nu bekroond voor haar vertolking.

Belangrijke andere rollen zijn voor Charlotte De Bruyne (als de volwassene Eva) en Spencer Bogaert. Sebastien Dewaele en Naomi Velissariou geven gestalte aan de ouders van Eva.

Het magazine Deadline noemde When it melts, zoals het debuut internationaal heet, ‘emotioneel verpletterend’ en ‘een intense en compromisloze film die een hoge standaard zet voor de arthousecinema dit jaar’. Online magazine Slant was gematigder en sprak van een film ‘die staat of valt met de spelletjes die hij speelt met het publiek’.

Op de release van de film in ons land is het nog even wachten. Het smelt komt pas op 25 oktober in de Belgische zalen.

Niet-Amerikaanse films

De World Cinema-competitie selecteert uitsluitend niet-Amerikaanse films uit het kleinere circuit. Vorig jaar won het Boliviaanse Utama, een film die bij ons geen bioscooprelease kreeg. In 2019 ging die erkenning naar de Britse Joanna Hogg voor The souvenir. Het festival heeft een afzonderlijke competitie voor films van eigen bodem. Twee jaar geleden bekroonde die nog Coda, de film die later de Oscar kreeg voor beste film.

Het Sundance filmfestival staat al jaren bekend als het mekka van de onafhankelijke film. Eigenzinnigheid wordt er gevierd, ver weg van peperdure studioproducten. In 2016 was Belgica van Felix van Groeningen nog deel van diezelfde World Cinema-competitie. De filmmaker keerde toen met de regieprijs huiswaarts.