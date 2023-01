Berlinde De Bruyckere ontwerpt mee museumtuin

Het Hof van Busleyden, stadsmuseum van Mechelen, krijgt nieuwe groenperken die geïnspireerd zijn op de renaissancetuin. Berlinde De Bruyckere is artistiek curator.

Aan de aanleg van een museumtuin en twee kleinere binnentuinen ging historisch onderzoek vooraf. Het model is dat van de renaissancetuin, ten tijde van het voormalige stadspaleis in de zestiende eeuw. Landschaps- en tuinarchitect Ronald van der Hilst tekent het ontwerp. Hij realiseerde recent een hortus conclusus voor het kunstproject Finis terrae in Antwerpen.

Het Hof van Busleyden creëert een groene oase die ook een stilteplek in de stad moet worden voor bezoekers, buurtbewoners en passanten. De voltooiing is gepland voor 2024, als het Mechelse stadsmuseum heropent met een tentoonstelling rond de wapenborden van de Ridders van het Gulden Vlies. Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) financiert het tuinproject met een subsidie van 600.000 euro uit het relanceplan.

Besloten hofjes

Beeldend kunstenaar Berlinde De Bruyckere staat in voor de artistieke invulling van de tuinen. ‘De plek is nu een kale vlakte, maar ze heeft veel potentieel’, zegt ze. De Bruyckere zal advies geven en beelden selecteren uit de stadscollectie van Mechelen. Er zijn ook plannen voor een nieuwe sculptuur van haar hand in de museumtuin, geïnspireerd op de ‘besloten hofjes’. Dat is zestiende-eeuws handwerk van kloosterzusters, die de paradijstuin uitbeeldden.

De Bruyckere heeft een band met de stad. Ze toonde in 2018 in Mechelen al een serie nieuwe sculpturen die gebaseerd waren op deze topstukken uit de collectie.