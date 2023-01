Werken aan viaduct Merksem worden twee dagen vroeger afgerond

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal op zondagochtend, minstens twee dagen sneller dan verwacht, de herstellingswerken aan het viaduct van Merksem kunnen afronden. Daarmee komt een einde aan meer dan een week verkeersellende.

De arbeiders van Emotec werken sinds vorige week aan de brugvoeg op het viaduct richting Nederland. Ze doen dat dag en nacht in een ploegensysteem, om de hinder zo veel mogelijk te beperken. ‘En met resultaat’, zegt Paul De Neef van Emotec. ‘De werken lopen vlotter dan we hadden voorzien. Normaal gezien zouden we tot dinsdagmorgen doorwerken, maar zoals het er nu naar uitziet, zullen we zondagmorgen al klaar zijn.’

‘Ten eerste kwamen de metalen platen, die opgebroken moesten worden, makkelijker los dan verwacht’, zegt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). ‘Ten tweede houden we in de planning steeds rekening met onverwachte zaken die we eventueel kunnen tegenkomen, maar we hebben geen bijzonderheden aangetroffen. En als laatste, kunnen we de werf sneller openstellen dankzij de goede samenwerking tussen AWV en de verschillende aannemers op de werf.’

Ten laatste op zondagochtend om 5 uur wordt de weg weer vrijgegeven. De voorbije dagen zorgden de werken voor grote hinder op de Antwerpse Ring, tot soms twee uur aanschuiven.