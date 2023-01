‘We doen het werk van de overheid zonder de middelen van de overheid’

Van tentenkampen in de vrieskou tot strak georganiseerde kraakpanden, in onze hoofdstad worden dagelijks duizenden mensen opgevangen, niet door de overheid, maar door mensen zonder papieren en andere vrijwilligers.

‘Vandaag moet het lukken.’ Een glimlach verschijnt op het gezicht van Reza R. (39). Hij staat, ondanks de vrieskou, met ontblote armen en natte haren voor zijn hutje in een tentenkamp aan de Materialenkaai in Brussel. De kou is draaglijk voor wie net goed nieuws heeft gekregen.

Na zeven jaar in België, waarvan drie jaar in verschillende Brusselse tentenkampen, is hij erkend als vluchteling. ‘Straks heb ik een afspraak voor mijn eerste appartement. Dan kan ik hier eindelijk vertrekken’.

Het tentenkamp aan de Havenlaan loopt op zijn laatste benen. Na twee branden in een week tijd is het merendeel van de 80 bewoners vertrokken. ‘Het was hier niet goed meer op het einde’, zegt Reza die er een jaar heeft gewoond. Heroïne en crack waren het kamp binnengedrongen, gevechten en diefstal werden er dagelijkse kost. ‘Links sliepen de Marokkanen, achterin de Nigerianen, en wij, de Afghanen, zaten aan de ingang.’ Van asielzoekers in hun eerste procedure, daklozen, drugsverslaafden, tot sans-papiers, het kamp heeft vele bewoners gezien. Een deel heeft intussen elders in Brussel zijn tenten opgetrokken. De grootste groep heeft zijn heil gezocht in het kraakpand Paleis, twintig minuten stappen verderop.

Bijna alle bewoners van het tentenkamp aan de Havenlaan zijn vertrokken. Kristof Vadino

Van asielcrisis naar opvangcrisis

Terwijl België van asielcrisis naar opvangcrisis hinkt, is er in de straten van Brussel een alternatief opvangnetwerk ontstaan, dat de gaten opvult die de overheid laat vallen en bijspringt waar officiële netwerken dat niet kunnen of willen.

Hoeveel tentenkampen, kraakpanden of tijdelijke bezettingen er in de grootstad bestaan, is haast onmogelijk te weten. De Standaard is in acht van deze panden of kampen langsgegaan. Terwijl het ene pand wordt ontruimd, ontstaat verderop een nieuw. Vaak zijn organisaties als Artsen Zonder Grenzen (AZG), de Humanitaire Hub en Samusocial de enige organisaties die contact hebben met de bewoners.

Welke locaties zijn er?

Alle drie de organisaties zagen het afgelopen jaar een explosie aan zorgvragen in de Brusselse straten. ‘En wij zien zeker niet alles’, zegt Anne-Sophie Loobuyck, coördinatrice van het AZG-team dat langs de verschillende kampen en kraakpanden gaat. Ze zag ook het profiel van de Brusselse dwalers veranderen: ‘Vroeger waren dat vooral mensen die door België passeerden, op weg naar een ander land, nu zijn het vooral mensen die in België asiel hebben aangevraagd en dus eigenlijk recht hebben op opvang.’

In het kraakpand Paleis is de officiële telling van de overheid net afgelopen. Wie geteld is, draagt trots een witte polsband met de Brusselse Iris. Minstens 784 van de geschatte 900 bewoners zijn asielzoekers en hebben recht op bed, bad en brood. Buiten staan een paar nieuw aangekomen mensen te dringen: ‘Waar kunnen we zo’n bandje krijgen?’, vragen ze aan al wie langskomt. Een antwoord krijgen ze niet.

De bekende verhalen over de onveilige en ongezonde situatie in het pand lijken een onderschatting. Ondanks de passage van vrijwilligers die het gebouw zijn komen schoonmaken, en verwoede pogingen van bewoners om het schoon te houden, is de geur van urine zo sterk dat hij doet kokhalzend. ‘Ga niet naar de bovenste verdieping,’ waarschuwt een van de vertegenwoordigers van de Burundezen in het pand, ‘het is daar gevaarlijk, we kennen die mensen niet’.