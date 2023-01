De grote liefde van Van Quickenborne en de oude van Dermagne

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Grote liefde

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) moest al twee keer onderduiken met zijn gezin voor de drugsmaffia. Bij elke stap die hij zet buitenshuis, wordt hij gevolgd door bodyguards. Een avondje op restaurant met zijn vrouw is zo goed als onmogelijk geworden. Maar miserie kan ook mooie dingen brengen. ‘Je leert dingen relativeren en naar waarde schatten’, zegt Van Quickenborne vandaag in de Krant van West-Vlaanderen. ‘Ondanks onze miserie voelen we veel verbondenheid met elkaar. Ik zie mijn vrouw liever dan ooit. Ze is nu opnieuw in verwachting. Halfweg mei mag ze bevallen van ons derde kindje. En neen, de baby is niet gemaakt in het safehouse.’

Geen liefde

Ecolo doet het in de peilingen niet denderend en kreeg in de jongste peiling vooral in Brussel een opdoffer. Dat staat in schril contrast met de populariteit waarop bijvoorbeeld de Duitse groenen kunnen rekenen. ‘In Duitsland is er geen Georges-Louis Bouchez (MR-voorzitter, red.)’, verklaart minister van Klimaat Zakia Khattabi het verschil. ‘Het politieke debat is er minder partijpolitiek beladen en de regeringspartijen zijn er vriendelijker voor elkaar. De bitsheid hier heeft een negatieve impact op partijen als de mijne.’

Oude liefde

Wie wel ooit zijn liefde voor Ecolo heeft beleden is PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne. ‘Zeventien jaar’, antwoordt hij, wanneer het tijdschrift Wilfried vraagt op welke leeftijd hij zich heeft bekeerd tot de PS. ‘Ah neen, ik vergis me. De eerste keer heb ik voor Ecolo gestemd. Het zal dus eerder van mijn twintigste of eenentwintigste verjaardag geweest zijn.’

Revolutionaire liefde

In diezelfde Wilfried spreekt Dermagne zijn bewondering uit voor Robespierre en de Franse revolutie. ‘Ik ben republikein’, zegt de vicepremier. ‘Geboorte mag niet bepalend zijn, zeker niet voor publieke functies. Dat is ondenkbaar in mijn ogen. Ik ben voor een presidentieel systeem op zijn Italiaans, Portugees of Duits. Het Italiaanse model heeft bewezen dat zelfs een protocollaire president een rol kan spelen bij grote politieke spanning.’