Brusselse rechtbank laat naaktfouilles wel toe bij drugcrimineel Flor Bressers

Flor Bressers, een veroordeelde drugscrimineel, mag door de politie naakt gefouilleerd worden. De Lommelaar maakt nog het voorwerp uit van verschillende lopende gerechtelijke onderzoeken in Antwerpen, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen.

Dat de fouilles mogen blijven doorgaan blijkt uit een beschikking van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel. Dat meldt VRT Nieuws en het nieuws wordt bevestigd door de persmagistraat van de rechtbank.

In ons land verblijft hij onder een streng veiligheidsregime in de gevangenis. Bij verplaatsingen naar de raadkamer wordt hij daarom aan naaktfouilles onderwerpen, net zoals de verdachten op het terreurproces. Bressers werd in februari gearresteerd in Zwitserland en uitgeleverd aan ons land in oktober. De dertiger werd al veroordeeld voor een zware gijzeling in het drugsmilieu. Een tijdlang stond Bressers op de Most Wanted-website.

Geblinddoekt

Bressers was naar de rechtbank gestapt om een einde te maken aan die regelmatige naaktfouilles, maar de rechter in Brussel heeft hem ongelijk gegeven. Alleen mag hij niet meer geblinddoekt worden bij de naaktfouilles.

‘De fouillering van het lichaam zonder blinddoek werd door de rechter niet kennelijk onredelijk geacht’, klinkt het bij de persrechter. De politiediensten moeten hun keuze voor die fouilles niet verantwoorden, wordt verder gecommuniceerd. ‘Het is voor de kortgedingrechter niet aangetoond dat de fouilleringen arbitrair zouden zijn, een tergend karakter zouden hebben en niet zouden geschieden met eerbiediging van zijn waardigheid.’

Bressers kan wel nog steeds in beroep gaan tegen de beslissing van de rechtbank.